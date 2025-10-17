鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-17 12:52

2026 年接軌新一代清償能力制度在即，三商美邦人壽 (2867-TW) 增資壓力迫在眉睫，公司公布第 3 季底淨值為 408 億元，淨值比提升至 2.98%，但仍未達法定標準 3%，RBC 也難以回到 200% 之上，不過，三商壽近期處於出價期，市場預期有望加快出售作業時間，今 (17) 日股價強勢大漲超過 3%，盤中最高來到 6.4 元，午盤量能放大至 2 萬張。

〈焦點股〉出嫁與時間賽跑！三商壽淨值比逼近3% 放量強彈逾3%。（鉅亨網資料照）

金管會 16 日發布「保險業自有資本與風險資本選擇性過渡措施應注意事項」，提供 15 年過渡期，不過，現在 RBC 必須 200% 之上才可申請，目前來看，只有三商美邦未能達法定標準，金管會要求，公司必須先提出具體明確且可執行的增資計畫與承諾，經審查通過後，才能申請過渡措施。主管機關表示，近期就會盡快找三商美邦來報告。

外界評估，5 年加速補資本制度對於進入出價期的三商壽來說相當不利，市場傳出目前 2 家金控與 1 家外資已完成首輪實地查核，並開始出價，業界認為，潛在買家若進入第二輪競價，必須對增資計畫及 ICS 計算方式有明確掌握，否則合併也會對買家的財務造成沉重負擔。

三商美邦昨日公布前 3 季財報，累積自結稅後純益 9.4 億元，每股純益為 0.16 元。公司指出，主要因台股大漲，公司適度調節持股配置，提升權益類資產獲利，逢高實現資本利得，加上配合金管會發布的準備金暫行措施，與額外增提外匯價格變動準備金，有效減緩新台幣兌美元前 3 季大幅升值影響。

三商壽第 3 季底淨值為 408 億元，淨值比提升到 2.98%，不過，仍未達法定標準 3%，總資產達 1.6 兆元。