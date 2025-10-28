鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-28 12:00

‌



美國總統川普近日向記者透露，他在本月早些時候前往 Walter Reed 國家軍事醫療中心時接受了核磁共振檢查，這也是他今年第二次健康檢查。這是川普首次公開說明第二次健康檢查的原因，也再次引發外界對其健康狀況的關注。

川普本月曾接受核磁共振檢查：一切都很完美。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，川普週一在空軍一號上對記者表示：「我有做核磁共振檢查，一切都很完美，我已經提供了完整的檢查結果，所有檢查結果都很完美。」

‌



川普今年 79 歲，是美國歷史上年紀較大的總統之一，但他拒絕透露這次核磁共振檢查的具體原因，僅表示可以去「問醫生」。

川普強調，醫生向記者提供了「非常有結論性的」健康檢查報告，而白宮此前並未公開說明這次非同尋常的第二次檢查原因，這也不同於傳統上總統每年只進行一次全面健康檢查的慣例。

川普指出：「我想醫生給出的報告非常完整，沒有人像我這樣提供過檢查報告。如果我覺得結果不理想，我也會告訴大家，不會繼續參選。但醫生說，這是同年齡層中最好的檢查結果之一，甚至是他們見過最好的報告。」

今年夏天，白宮曾公布川普因雙腿腫脹而接受檢查，診斷結果為慢性靜脈功能不全。

該疾病會導致靜脈內瓣膜功能異常，使血液在靜脈中積聚。每年約有 15 萬人被診斷出此症，且隨年齡增長而風險升高。

慢性靜脈功能不全的症狀包括下肢或腳踝腫脹、腿部酸痛或抽筋、靜脈曲張，以及皮膚疼痛或異常變化。治療方式可能包括藥物治療，或在晚期採取醫療程序。