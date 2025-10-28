鉅亨網新聞中心 2025-10-28 14:13

‌



阿根廷國家選舉委員會 26 日晚間公佈 98.9% 選票的計票結果，阿根廷總統米雷伊領導的執政聯盟「自由前進黨」在中期選舉中獲得更多議席數，取得壓倒性勝利。這將有助於米雷伊繼續推行號稱「休克療法」的經濟改革政策。

阿根廷總統米雷伊掃除國會障礙 加速經濟「休克療法」。（圖：REUTERS/TPG）

本次國會中期選舉後，米雷伊領導的「自由前進黨」佔據 19 個參議院席位、92 個眾議院席位，較選前增加 13 個參議院席位、48 個眾議院席位。其主要盟友「合力變革」聯盟佔據 12 個參議院席位，28 個眾議院席位。

‌



主要反對黨聯盟「祖國力量」佔據 24 個參議院席位，79 個眾議院席位。剩餘席位屬於其他較小黨派。

值得注意的是，在阿根廷布宜諾斯艾利斯省，「自由前進黨」獲得了 41.5% 的選票，反超反對派陣營的 40.8%。布宜諾斯艾利斯省長期以來一直是奉行左翼「庇隆主義」者的政治大本營。

米雷伊表示：「今天我們到達了一個轉折點，將開始建立一個偉大的阿根廷。」他還稱，執政聯盟擁有更多國會席位將有助於政府在接下來的任期內繼續推動改革，實現經濟成長。

據稱，米雷伊將在中期選舉後進行內閣改組，可能將納入中間派政黨「共和國方案」的成員。

分析認為，執政聯盟在國會的席次成長對米萊政府有利，但執政聯盟及盟友、主要反對黨聯盟及盟友均未取得過半席位，國會格局沒有發生根本性改變。

不過，由於執政聯盟取得了超過三分之一的席位，米雷伊政府可以避免國會以三分之二多數推翻總統否決的情況再次發生。

分析師認為，這次選舉是米雷伊上任以來面臨的首次全國性「大考」。執政聯盟的選舉結果好於預期，反映出民眾擔心若此時放棄米雷伊推行的財政政策，阿根廷經濟將再次陷入動盪。

米雷伊政於 2023 年 12 月接任阿根廷總統後，推行號稱「休克療法」的緊縮財政政策，在短期增加外匯存底、抑制通貨膨脹方面取得一定效果。但批評者認為，這樣做的代價是民眾大量失業、製造業持續衰退、公共服務陷入崩潰，衰退危機近在眼前。

阿根廷民調公司的負責人古斯塔沃 · 科爾多瓦表示，他對米雷伊的表現感到意外，這反映出民眾擔心前幾屆政府治下的經濟危機可能會重演。 「許多人願意再給米雷伊政府一次機會。我們將看看民眾準備給政府多少時間。」

為了支持米雷伊，美國總統川普也將美國的援助與中期選舉結果掛鉤，「如果他（米雷伊）沒贏，我們就撤」。在執政聯盟獲勝後，川普在社群媒體上表示祝賀，稱米萊表現出色。