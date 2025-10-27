鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-27 17:35

台股今 (27) 日終場以 27993.63 點作收，收漲 461.37 點或 1.68%，市場成交值爲 5480.52 億元。三大法人合計買超 510.03 億元。外資在期貨空單縮手，現貨市場主攻買超重點族群在記憶體個股包括，力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW) 以及華邦電 (2344-TW)，其中買超力積電達 15.4 萬張。

台股2萬8閃電戰！外資大買326億元 力捧記憶體族群加碼力積電15.4萬張。(鉅亨網記者張欽發攝)

台北股市加權指數以 28196.33 點再刷新歷史新高，帶動台幣兌美元早盤走升，中午則升值 8.7 分，暫收在 30.728 元。

今天集中市場三大法人，外資買超 326.39 億元；投信賣超 32.03 億元自營商買超 215.67 億元；；三大法人合計買超 510.03 億元。在期貨市場方面，今天外資交易口數淨額爲空單 44 口，未平倉口數爲 24211 口。

今天新台幣兌美元匯率以 30.719 元作收、升值 9.6 分，成交金額爲 10.73 億美元。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，力積電、華邦電、旺宏、聯電、廣達、華新、鴻海、神達、晶豪科、中信金；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，玉山金、長榮航、台新新光金、華航、友達、國巨 *、台泥、仁寶、東元、寶成。

今天集中市場投買超較多的個股爲，台新新光金、友達、富邦金、華新、聯邦銀、臻鼎 - KY、興富發、凱基金、群益證；今天集中市場投賣超較多的個股爲，聯電、元大金、中信金、南亞、台中銀、力成、萬海、兆豐金、亞泥、和碩。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，康舒、力積電、華邦電、三商壽、台新新光金、鴻海、台積電、光寶科、玉山金；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，仁寶、金寶、精成科、廣宇、材料 - KY、采鈺、農林、潤隆、華通、寶成。