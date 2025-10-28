墨西哥總統：美國將把貿易談判期限延長數周

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-28 08:18

墨西哥總統克辛鮑姆周一（27 日）表示，美國將把與墨西哥達成貿易協議的期限延長數周。這是美國總統川普對其南部鄰國的最新一次暫緩舉措。

墨西哥總統克辛鮑姆。（圖：Shutterstock）

辛鮑姆在記者會上說，她與川普上周六進行簡短會談，雙方同意延長談判時間，為「非關稅貿易壁壘」 問題爭取更多時間。

辛鮑姆稱，雙方已接近達成協議，未來幾周她將與川普再次就貿易問題展開對話。

自今年 1 月重返白宮以來，川普已對鋼鐵、鋁、汽車等一系列墨西哥進口商品徵收關稅。與此同時，他也展現出談判意願 —— 多次推遲提高關稅的實施時間，或豁免部分墨西哥商品關稅。

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）堅稱，墨西哥相較於其他國家處於 「優勢地位」：該國目前未面臨全面關稅，且超過 80% 出口商品享免稅待遇，並受《美國 - 墨西哥 - 加拿大貿易協定》（USMCA）保護。