路透：亞馬遜傳周二起裁員3萬人 近10%辦公室白領受影響

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-28 04:18

《路透》周一 (27 日) 引述三位知情人士報導稱，亞馬遜 (AMZN-US) 計劃從周二起裁減多達 3 萬個辦公室職位，以削減成本並修正疫情期間過度招聘。

亞馬遜傳周二起啟動大規模裁員，近10%辦公室員工恐受影響。(圖:Shutterstock)

該數字僅占亞馬遜 155 萬名員工總數的一部分，但接近該公司約 35 萬名辦公室員工的 10%。這將是亞馬遜自 2022 年底開始裁減約 2.7 萬個職位以來最大規模的裁員。

亞馬遜發言人拒絕置評。

過去兩年來，亞馬遜已在多個部門進行小規模裁員，包括裝置、通訊、Padcast 等領域。知情人士表示，本周開始的裁員可能影響亞馬遜內部多個部門，包括人力資源、裝置與服務、營運等部門。

知情人士表示，受影響團隊的主管周一被要求接受培訓，學習如何在周二上午開始透過電子郵件發送通知後與員工溝通。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 正推動削減官僚文化的政策，作法包括減少管理職，同時他也設立了匿名投訴專線找出效率問題，迄今已收到約 1500 個回應，促成超過 450 項流程改革。

賈西 6 月曾表示，隨著 AI 工具普及，將進一步透過自動化裁減重複性工作職位。

此輪裁員規模可能隨財務策略調整而變動。《財星》雜誌稍早報導，人力資源部門恐遭裁減約 15% 人力。