2025-10-23

《紐約時報》周二 (21 日) 引述亞馬遜(AMZN-US)內部文件指出，自動化轉型或助公司不用增加人員即可提升出貨量，而亞馬遜隔日也迅速發布機器人及配送技術宣傳，以更樂觀基調回應，且不僅展示可連接 AI 的擴增實境 (AR) 智慧眼鏡、司機虛擬實境 (VR) 培訓，還公開了 10 款已經應用或測試中的機器人。

用機器人取代60萬人力？亞馬遜駁斥紐時報導：只是為了降本增效（圖：Shutterstock）

亞馬遜宣傳重點聚焦兩款技術，一是名為 Blue Jay 的機器人，定位為「協助員工完成取放搬運任務的幫手」，能處理亞馬遜 75% 的存儲物品，打算成為當日達配送站的核心技術。這項新一代多功能倉儲機器人系統基於 AI、數位孿生及既有機器人資料開發，僅用一年多便實現多機械臂協同作業，將原分散的三處工作站整合為流暢空間，同步完成揀選、存放與整合。

二是 AI 智能體系統 Project Eluna，被描述為「額外團隊成員」，整合歷史與即時數據，預估瓶頸並給出調度建議，可減輕員工認知負擔並優化分類流程。

對於紐時報導稱到 2027 年，自動化將使亞馬遜在美國避免增聘超過 16 萬人、相當每單節省約 0.3 美元，亞馬遜則回應相關文件片面，不代表整體招募策略，並重申自動化以提升安全與創造更高價值職位為本。

根據《The Verge》報導，亞馬遜機器人部門技術長 Tye Brady 強調「焦點是人」，重申公司過去十年在美國創造崗位最多，並宣布假日季將招聘 25 萬人。

但亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 早前致員工信提及，自動化恐致部分職位縮編、部分擴張，長期看 AI 提效恐讓總體員工數減少。