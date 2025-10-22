鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-22 08:25

‌



據《紐約時報》周二（21 日）披露，美國科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 計劃實現 75% 營運流程自動化，這意味著在現有業務增長預期下，亞馬遜能在未來幾年裡少僱傭 60 萬美國勞工。

亞馬遜自動化願景曝光，用好機器人可少僱60萬美國勞工。（圖：Shutterstock）

亞馬遜是美國第二大僱主，擁有數十萬倉庫工人和龐大物流軍團，並開創了用技術手段招聘、監控和管理員工的先河。自 2018 年以來，亞馬遜的美國員工數量翻了超過 3 倍，最新數字接近 120 萬人。

‌



根據《紐約時報》周二最新爆料，亞馬遜高層去年曾向董事會匯報，預計到 2033 年產品銷量將翻倍，並希望通過機器人自動化技術，避免繼續增加美國員工人數。

亞馬遜自動化團隊提交的測算顯示，到 2027 年在美國可避免招聘超過 16 萬名原本需要增加的員工。此舉能夠讓亞馬遜每件商品的揀選、包裝和配送成本節省約 30 美分。到 2033 年自動化能讓亞馬遜避免額外僱傭超過 60 萬名美國員工。

文件顯示，亞馬遜機器人團隊的終極目標是實現 75% 營運流程自動化。舉例而言，在專為超快速配送設計的物流設施，亞馬遜正在試圖打造幾乎無需人力的倉庫。

亞馬遜堅信這種自動化的未來即將到來，因此已經開始制定計畫，以減輕潛在失業影響。

文件顯示，亞馬遜考慮避免使用「自動化」、「人工智慧」等術語，轉而使用「先進技術」等說法，或用「協作機器人」替代 「機器人」一詞，以暗示機器與人類的協作關係。

對於最新爆料，亞馬遜發言人南特爾回應，稱相關爆料查閱的文件並不完整，不能代表亞馬遜整體招聘策略。同時亞馬遜並未要求高層迴避特定術語，而參與社會活動也與自動化無關。