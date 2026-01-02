天品擬發CB籌資5日起競拍投標 支應基隆孝光閣開發案擬本季動工

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-02 12:42

天品 (6199-TW) 經董事會決議通過辦理第三次國內有擔保轉換公司債 (CB) 暨國內第四次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為 6 億元，其中 2.5 億元面額的第三次國內有擔保轉換公司債將在 5-7 日競拍投標，主辦券商爲群益金鼎證券 (6005-TW)。

天品董事長李振寬。(鉅亨網記者張欽發攝)

天品的第三次國內有擔保轉換公司債競拍數量爲 2160 張，完成競拍後，將在 1 月 20 日上櫃掛牌交易。天品的此次發債籌資案，募集資金用於轉投資子公司天品國際公司所需。

天品位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案「基隆孝光閣」已取得建築執照，天品指出，此一開發案將於 2026 年第一季動工程序。「基隆孝光閣」目前規劃總塔位 1 萬 6194 組、牌位 1 萬 2760 組。

天品近年營運動能回升，2025 年前三季累計營收達新台幣 1.37 億元，年增率達 1 倍，主要係受惠於生命事業、AI 事業雙主軸成長所致，尤其在 AI 事業方面，AI 伺服器水冷散熱系統新機種的相關清洗訂單持續挹注，來自國際雲端、高效能運算（HPC）等供應鏈的伺服器、BBU 等客戶需求穩定放量。