Joe Lu 2025-10-31 08:24

Meta 與微軟的支出擔憂，以及聯準會的鷹派立場，終結了「萬物齊漲」的行情。

【Joe’s華爾街脈動】大型科技股財報分歧，美股漲勢受挫 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 30 日 美東時間

摘要

令人失望的大型科技股財報與聯準會的鷹派基調，引發了基礎廣泛的避險操作，美股急遽下跌。

在對龐大 AI 支出的擔憂下，Meta 與微軟 (Microsoft) 股價暴跌，拖累那斯達克指數領跌，蓋過了 Alphabet 的強勁財報及美中貿易戰的休兵協議。

聯準會主席鮑爾對未來降息的謹慎評論，迫使市場下修對進一步貨幣寬鬆的預期，公債殖利率上揚。

聯準會如預期降息 25 個基點但暗示可能暫停，使市場焦點從央行支持轉向企業基本面。

美中宣布就關稅與稀土出口達成休兵協議，但此一正面的地緣政治發展，完全被財報及聯準會相關的擔憂所掩蓋。

不分青紅皂白、由宏觀因素驅動的漲勢已經結束，取而代之的是一個更具辨別力且嚴苛的市場，(全文未完)