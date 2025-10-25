鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-25 14:15

本周（10/20-23）美國股市在大盤指數上呈現分歧走勢，道瓊、標普 500 和那斯達克三大指數受惠於企業穩健的財報表現而上揚，然而，費半指數卻因市場傳聞川普政府考慮限制對中國出口軟體驅動產品的消息而下跌，加上金礦、量子電腦等面臨獲利了結壓力，使得美股表現不一。儘管短期有政策不確定性和熱門題材修正，富蘭克林證券投顧仍強調，受惠於強勁的 AI 需求和健康經濟基礎，美股長多格局不變，政府關門等事件影響有限。

政府關門僅是「手段」！法人看美股財報強勁撐腰 AI領航科技股續強。（圖: shutterstock）

本波財報季表現穩健是美股的定心丸。根據最新數據，史坦普 500 成分股中已有逾兩成公司公布財報，其中超過七成營收和逾八成獲利優於預期，平均獲利年增率達雙位數，顯示企業盈利能力強勁。預計第三季史坦普 500 指數獲利將成長 8.5%，其中科技、金融、公用事業、原物料等類股皆有望實現雙位數增長，尤其科技股在 AI 趨勢帶動下，獲利增長率更是領先大盤。

市場對 AI 基礎設施的旺盛需求，是推動美股，特別是科技巨頭，維持強勁企業獲利和自由現金流的關鍵。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人指出，今年科技股 EPS 成長率是史坦普 500 指數的兩倍多，主要得益於 AI 相關業務，這股趨勢預計將延續至 2026 年及未來幾年。儘管科技股估值看似偏高，但考量其未來幾年 AI 帶來的持久性成長，估值仍屬合理。現階段 AI 的資本支出是為了應對真正顯著的需求變化，而非如 1990 年代網路泡沫時期的投機性建設。

富蘭克林證券投顧指出，儘管年初美國聯邦政府關門事件仍未解除，但歷史經驗顯示政府關門對經濟影響輕微且短暫，多半為政治談判手段，對股市的影響有限，無礙美股的長多趨勢。歷史數據顯示，政府重新開張後，美股在一年內下跌的機率極低。

從更宏觀的角度看，市場認為現階段尚未出現 1990 年代末「投機過度」的泡沫關鍵因素。聯準會若最終降息幅度低於市場預期，反而暗示美國經濟體質更健康，配合有利政策與健康消費者支持，經濟繁榮期可能即將到來。