鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-05 14:50

新興市場股市正邁向歷史新高，主要受惠於亞洲科技股的持續強勁表現以及全球範圍內的普遍上漲。

亞洲科技及AI供應鏈成推手 新興市場股市逼近歷史新高(圖:shutterstock)

MSCI 新興市場指數周一 (5 日) 亞盤上漲高達 1.3%，有望超越 5 年前創下的高峰。在這波漲勢中，韓美半導體公司 (Hanmi Semiconductor Co.) 和快手科技等個股表現突出，漲幅均超過 10%。這反映出投資者對與人工智慧相關資產的強勁需求，該領域仍是全球股市的焦點。

受此帶動，南韓和台灣的基準指數以及亞太地區指數，也正衝向新高。

新興市場資產今年開局強勁，分析師預期反彈可能持續至 2026 年，主要由於美國前景趨軟可能拖累美元，以及亞洲作為 AI 供應鏈提供關鍵組件的優勢地位。然而，此輪漲勢伴隨著隱憂。隨著市場升溫，部分大型 AI 和科技公司股票因對估值過熱的擔憂而出現波動。

Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana 表示，短期內新興市場或許能獲得支撐，但預計這將是「選擇性的、顛簸的磨合，而非直線拉升」。不過，如果全球風險偏好保持堅定，亞洲科技和 AI 供應鏈的動能仍能持續拉高指數。

目前，交易員正尋求新的催化劑來推動下一階段的上漲，即將公布的美國經濟數據和關鍵財報將為市場的健康狀況提供線索。