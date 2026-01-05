【ETF觀察】大華美國 MAG7+(009815) 不只押美股七巨頭，還把 ADR 納進來？這檔科技 ETF 在想什麼？

‌



大華美國 MAG7+(009815) 以美股七巨頭為核心配置，但結構上並未止步於此。相較市場熟悉的科技指數，009815 額外納入 ADR，投資範圍橫跨那斯達克與紐約交易所，讓部分關鍵科技企業不再被排除在外。這種配置方式，讓 009815 在科技股布局上，呈現出與傳統 ETF 不同的輪廓。