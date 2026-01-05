search icon



【ETF觀察】大華美國 MAG7+(009815) 不只押美股七巨頭，還把 ADR 納進來？這檔科技 ETF 在想什麼？

【ETF觀察】大華美國 MAG7+(009815) 不只押美股七巨頭，還把 ADR 納進來？這檔科技 ETF 在想什麼？ (圖:shutterstock)

AI、雲端與高效運算持續推進，美股科技股依然是全球資金最關注的主戰場。不過，隨著七大科技巨頭市值不斷膨脹，市場開始思考：只追蹤「美股七巨頭」是否足以完整反映科技產業的成長動能？這樣的疑問，也讓投資工具的設計方向悄悄出現變化……


點我了解 >> 永豐金證券美股複委託手續費驚喜價 0.0X%（優惠期間無低收）！

大華美國 MAG7+(009815) 的不一樣

大華美國 MAG7+(009815) 以美股七巨頭為核心配置，但結構上並未止步於此。相較市場熟悉的科技指數，009815 額外納入 ADR，投資範圍橫跨那斯達克與紐約交易所，讓部分關鍵科技企業不再被排除在外。這種配置方式，讓 009815 在科技股布局上，呈現出與傳統 ETF 不同的輪廓。

看似分散，其實更集中？

當核心權重仍高度聚焦在龍頭科技股時，納入 ADR 是否真的能提升投資效率，還是反而增加波動？009815 的結構設計，背後其實隱含著對科技產業競爭格局的判斷，也牽動未來報酬與風險的平衡。這檔 ETF 真正的關鍵，不只在成分股名單本身，而在它想捕捉的是哪一種科技成長節奏……>> 立即前往豐雲學堂看更多

