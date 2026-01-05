鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-05 05:10

2026 年全球金融市場預計將持續波動，川普關稅政策、聯準會 (Fed) 利率決策、就業市場穩定性及 AI 產業前景等議題將成為市場焦點。基於去年標普 500 指數上漲 17%、「解放日」關稅衝擊後觸底反彈、金價飆逾 60% 的三大市場特徵，多家華爾街機構近期發布最新年度預測，多位策略師曾因精準預判獲評「最準預言家」。

法國興業銀行策略師 Manish Kabra 憑藉 6750 點的標普 500 指數預測位列其中，其對 2026 年的展望更為樂觀，預計指數將攀升至 7300 點。他重申「優先配置美股」的核心觀點，指出川普政府的放鬆管制與減稅政策將推動美國經濟再工業化，消費週期股、金融股及工業股將顯著受益。

‌



DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 雖未公佈具體點位，但預估材料、房地產和公用事業族群將在 2026 年領漲市場，其預測 2025 年標普 6840 點的目標價與實際收盤點位僅差 5.5 點。

在產業佈局上，晨星首席策略師 David Sekera 提出轉向 AI 應用端的投資建議。他認為，2026 年市場將從硬體建置轉向技術落地，重點在於能將 AI 融入產品服務以提升效率的企業，例如高樂氏、億滋國際等企業。

Carson Research 策略師 Ryan Detrick 則看好大宗商品延續漲勢，建議在股票配置基礎上增持大宗商品資產，同時強調勞動力市場韌性將支撐經濟超預期表現。

「新債王」岡拉克因精準預測黃金暴漲再度引發關注，其在 2024 年金價漲 27% 的背景下，提前預估每盎司 4000 美元目標，最終金價去年飆逾 60%。岡拉克分析指出，地緣風險、債務膨脹及貨幣貶值擔憂正推動黃金成為核心避險資產，建議投資組合中配置 10%-15% 的實體黃金。