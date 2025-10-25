Netflix戰略調整電玩部門！關閉《魷魚遊戲：殺出重圍》手機遊戲背後工作室

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-25 16:00

‌



Netflix戰略調整電玩部門。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，該工作室的聯合創始人兼前首席執行長 David Rippy 週四在 LinkedIn 上發布貼文，證實工作室將結束營運。

‌



Rippy 表示：「消息確實令人難過，但我對在 Netflix 工作的這段時間心懷感激。」

為了多元化收入來源，Netflix 除了進軍廣告業務外，也積極投入電玩與手機遊戲領域，並於 2022 年收購了 Boss Fight Entertainment，以擴展其遊戲與產品服務。

工作室的遊戲開發主管 David Luehmann 在另一篇 LinkedIn 貼文中表示：「在 Boss Fight 工作十多年，其中最後幾年隸屬於 Netflix，現在到了工作室結束營運的時刻。」

Boss Fight 開發的兩款遊戲《Netflix Stories》和《魷魚遊戲：殺出重圍》將繼續在 Netflix 平台上提供給玩家遊玩，確保現有用戶體驗不受影響。

去年，Netflix 任命 Alain Tascan 為遊戲部門總裁，制定了新的遊戲策略，未來將專注於派對遊戲、敘事遊戲、兒童遊戲以及大眾遊戲。