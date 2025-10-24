鉅亨網編譯羅昀玫 2025-10-24 11:06

‌



美國總統川普週四 (23 日) 晚間發布貼文指出，他已終止與加拿大的所有貿易談判，他指控加國使用了一則「假」廣告，內容中前美國總統雷根 (Ronald Reagan) 發表對關稅持負面意見的言論。

川普憤怒終止美加所有貿易談判 全因加拿大「假雷根」廣告(圖：REUTERS/TPG)

受此消息影響，加元走勢聞訊跳水，截稿前報 1 美元兌約 1.4024 加元。

‌



(圖片：truthsocial)

川普在其「Truth Social」平台上發表此一聲明。

他寫道：「隆納．雷根基金會剛剛宣布，加拿大詐欺性地使用了一則『假』廣告，內容為 (前總統) 雷根談論並批評關稅政策。」

川普補充說：「這則廣告花費了 7 萬 5 千美元。他們這麼做的唯一目的，是為了干預美國最高法院及其他法院的判決。」

他最後強調：「關稅對美國的國家安全與經濟至關重要。基於他們的惡劣行為，所有與加拿大的貿易談判即刻終止。感謝各位對此事的關注！」

加拿大總理卡尼週四稍早記者會上表示，如果與美國的各項貿易協議談判最終失敗，加拿大將不會允許美國以不公平的方式進入其市場。

川普今年稍早對加拿大鋼鐵、鋁和汽車徵收關稅，促使渥太華採取相應措施。雙方就鋼鐵和鋁業的潛在協議進行了數週的談判。