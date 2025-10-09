高市勝選引爆日元重摔下探「這價位」瑞銀上調黃金目標價到4200美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-09 16:38

瑞銀分析指出，受高市早苗意外勝選及其預期財政寬鬆影響，日元兌美元跌至七個月新低的 152.70，促使瑞銀上調季度目標價，預期短期內不排除跌至 155，但日本央行將限制其過快走軟。與此同時，受惠於美聯儲降息預期和地緣政治不確定性，黃金價格強勢突破每盎司 4,000 美元創新高，瑞銀維持「具吸引力」評級，並預測短期內將挑戰 4,200 美元大關。

高市勝選引爆日元跌至7個月新低恐到155！瑞銀看好黃金再創高上調目標價4200美元。（圖: shutterstock)

日元兌美元匯率週三持續走弱，收於 152.70，創下今年 2 月以來的最低水準。市場普遍認為，日本執政的自民黨領導人高市早苗的意外當選，及其可能推動的財政寬鬆政策，是日元持續承壓的主因。

受此影響，交易員對日本央行 10 月底加息的預期已從原先的 60% 大幅降至 26%，日元兌美元本周迄今跌幅約 3.4%。儘管國債市場緊張，但備受關注的日本 30 年期國債拍賣吸引強勁需求，收益率從歷史高點回落至 3.165% 左右，為市場帶來一絲緩和。

鑑於高市勝選後的日元拋售壓力及對進一步財政寬鬆的預期，瑞銀（UBS）上調了美元兌日圓（USD/JPY）的季度目標價。年底目標價上調至 152，而 2026 年一至三季度目標價分別調整為 150、148 和 145。儘管日元可能因投機性淨多頭頭寸的平倉壓力而短暫跌至 155，但瑞銀預計日本央行不會允許日元在通脹可能上升的背景下過度或快速走軟。

瑞銀建議投資者可考慮賣出 USD/JPY 的上行風險以獲得收益，並應為日元的中期復甦做好準備，尤其在美元強勢消退時。至於日本國債，瑞銀認為 30 年期國債收益率可能已達近期峰值。在股票市場，瑞銀繼續看好日本股市，特別是那些受益於結構性改革和潛在財政刺激措施的行業，但同時需對政策和市場波動保持警惕。

黃金於昨（周三）早盤成功突破 4,000 美元 / 盎司，刷新歷史紀錄。這波強勁上漲是多重因素共同推動的結果，包括投資者對美聯儲降息週期信心的提升、美元走弱，以及美國政府停擺和俄烏衝突等地緣政治不確定性。黃金已成為今年表現最強勁的主要資產，漲幅超過 52%。

本輪漲勢始於 8 月美聯儲主席鮑威爾釋放降息信號後，且有各國央行的大規模購金行為（2025 年上半年購金總量達 415 噸）和 9 月黃金 ETF 歷史最高淨流入提供堅實支撐。