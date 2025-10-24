大陸設台灣光復紀念日 國台辦：中華兒女共同心願
鉅亨網編譯鍾詠翔
大陸國務院台辦發言人陳斌華周五（24 日）表示，全國人大常委會根據憲法作出決定，以法律形式將 10 月 25 日設為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。
陳斌華說，國家最高權力機關這一莊嚴決定，集中反映包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同心願和集體意志，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。
陳斌華稱，1945 年，中國人民經過 14 年不屈不撓浴血奮戰，打敗了窮凶極惡的日本軍國主義侵略者，贏得中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利。當年 10 月 25 日，中國戰區台灣省受降儀式在台北舉行，至此台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄之下。
陳斌華提到，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是全體中華兒女共同的民族記憶。
陳斌華表示，近年來全國人大代表、政協委員和很多致力於祖國統一事業的台灣各界人士，多次提議設立「台灣光復紀念日」，並在國家層面舉行紀念活動。中共中央對此高度重視，並作出部署，充分體現中國共產黨捍衛國家主權、統一、領土完整和解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志。
