鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-21 10:10

‌



瑞銀 (UBS) 全球財富管理策略師 Sagar Khandelwal 最新表示，政治與貿易不確定性正推動金價上漲，實質利率下降、美元走軟、政府債務攀升及地緣政治動盪，可能在明年第一季前將金價推至每盎司 4700 美元，礦業股也可能表現更優。

三大引擎點火！瑞銀：金價明年第一季前有望攻破4700美元大關（圖：Shutterstock）

Khandelwal 指出，今年黃金漲幅超 60%，跑贏所有主要資產，美國政府停擺和貿易緊張局勢為金價注入新動能。儘管金價反彈伴隨波動風險，但仍是彈性投資組合的重要組成部分。

‌



Khandelwal 警告，美國聯準會 (Fed) 在通膨高企下降息將導緻美國實質利率轉負，削弱美元吸引力，並推升黃金投資需求。

根據世界黃金協會 (WGC) 數據，全球黃金 ETF 上月淨流入 170 億美元，今年第三季總流入 260 億美元創紀錄，加上央行持續購入黃金，瑞銀預估今年全球黃金需求將達 4850 噸，創 2011 年來新高。若私人投資者效法央行減持美債增持黃金，現貨金價有望進一步攀升。

Khandelwal 建議投資人將黃金在投資組合的配置比例拉至中位數個位數，因黃金與股債市相關性低。

Khandelwal 還推薦黃金礦業股，預估未來六個月相關企業現金流增速將超過金價漲幅。