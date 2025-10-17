川普關稅讓成本增1.2兆美元！標普：三分之二由消費者買單

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-17 06:12

‌



根據《CNBC》周四 (16 日) 報導，標普全球 (SPGI-US) 發布報告指出，川普關稅 2025 年將使全球企業損失高達 1.2 兆美元，保守估計僅三分之一由企業承擔，其餘三分之二將轉嫁消費者。

標普全球報告指出，川普關稅讓消費者付出更多、得到更少。(圖:Shutterstock)

這項數據來自 9,000 家公司、約 1.5 萬名賣方分析師提供給標普的資訊。

‌



報告作者 Daniel Sandberg 指出：「關稅和貿易壁壘就像對供應鏈課稅，把錢送進政府口袋；物流卡關和運費飆漲更是雪上加霜。」整體來看，企業利潤正被壓縮，這些成本分散到供應鏈各個環節。

消費者承擔三分之二成本

川普今年 4 月對所有進入美國的商品課徵 10% 關稅，並對數十個國家列出個別對等關稅。此後，白宮進行了一系列談判和協議，同時也對廚櫃、汽車和木材等特定商品或產業加徵關稅。

儘管政府官員堅稱出口商將被迫承擔較大份額的關稅，但標普分析顯示這種說法僅部分正確。

該公司表示，根據保守估計，這 1.2 兆美元衝擊中，僅三分之一將由企業承擔，其餘三分之二將轉嫁消費者。在總衝擊中，被分析涵蓋的企業受到 9,070 億美元影響，其餘則是未涵蓋企業以及私募股權和創投公司。

報告指出，消費者花更多錢卻買到更少商品，所以消費者實際負擔可能不只三分之二，而是更多。

白宮強調成本終將由外國出口商承擔

白宮發言人 Kush Desai 在聲明中表示：「關稅成本最終將由外國出口商承擔。雖然美國人可能面臨過渡期，但企業已經開始將生產移回美國，調整供應鏈。」

此外，有越來越多聯準會官員認為，關稅只是對物價的一次性衝擊，不會造成持續通膨壓力。標普研究人員發現，市場分析師也持相同看法。

市場預期企業利潤率今年將下降 0.64 個百分點，2026 年降幅縮小至 0.28 個百分點，2027 至 2028 年降至 0.08 至 0.1 個百分點。

取消 800 美元豁免是轉折點

報告發現，川普 5 月取消 800 美元以下小額商品的豁免，是關稅衝擊程度的真正轉折點。這項豁免過去允許低價商品免關稅進口，取消後衝擊立即反映在航運數據、企業獲利報告和高管評論中。