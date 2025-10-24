search icon



川普赦免幣安創辦人趙長鵬：助幣安重返美國市場、或改變美加密市場格局

鉅亨網編譯莊閔棻


美國總統川普週四赦免了幣安（Binance）創辦人趙長鵬。趙長鵬於 2023 年因未能阻止洗錢而被定罪。產業人士指出，此次赦免可能為全球最大的加密貨幣交易所重返美國市場打開大門。

cover image of news article
川普赦免幣安創辦人趙長鵬：助幣安重返美國市場、或改變美加密市場格局。(圖：Shutterstock)

根據《MarketWatch》報導，兩年前，由於幣安承認違反美國反洗錢法並支付高達 43 億美元罰款，美國禁止幣安營運。


同年，趙長鵬辭去執行長職務，並因相關指控支付 5000 萬美元罰款，於 2024 年服刑近四個月。

早在 2023 年退出美國市場之前，幣安已面臨越來越大的監管壓力。為應對挑戰，幣安於 2019 年成立美國子公司 Binance.US，並聲稱為獨立實體。

雖然 Binance.US 持續運營，但客戶規模與產品種類遠低於總公司，且僅在部分州提供服務。

幣安重返美國市場的潛力

加密演算法平台 CoinRoutes 首席執行長 Ian Weisberger 表示，如果幣安能重新進入美國市場，將可能「改變美國加密貨幣市場格局」，為美國投資者提供全球最大交易平台的接入。

然而，聖塔克拉拉大學金融學教授 Seoyoung Kim 指出，幣安重返美國市場仍需克服監管障礙。

Kim 表示，幣安需向美國證券交易委員會（SEC）及美國商品期貨交易委員會（CFTC）申請營運許可，視其計劃提供的加密貨幣產品而定。

部分批評人士認為，此次赦免反映了「白宮的腐敗現象」。美國華盛頓非營利組織 Americans for Financial Reform 加密與金融科技政策副主任 Mark Hays 指出，若幣安重返美國市場，可能意味政治偏袒增加。

據《華爾街日報》報導，幣安一直是川普家族加密業務 World Liberty Finance 的重要支持者，該公司推出穩定幣 USD.1。

白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 在電郵中表示，川普「依憲法行使赦免權，赦免了趙長鵬，他在拜登政府對加密貨幣的打擊中被起訴」。

川普也在白宮活動中強調，「很多人建議赦免趙長鵬。他並未犯罪，只是受到拜登政府迫害。」

幣安發言人向 MarketWatch 表示：「我們感謝川普的領導，並感謝他致力將美國打造為全球加密貨幣中心的承諾。」

幣安重返美國的潛在途徑與市場影響

CoinRoutes 的 Weisberger 指出，幣安重返美國營運的一個可能途徑是向 CFTC 申請註冊為外國交易所。

市場也將關注監管機構是否允許幣安提供永續期貨。永續期貨是一種衍生性商品合約，允許交易者在不設定到期日的情況下對加密貨幣的未來價格進行投機。這種加密衍生品雖受歡迎，但伴隨高槓桿交易風險。

加密貨幣交易公司 Two Blume 執行長 Alexander Blume 表示，幣安若能在美國營運，將為機構投資者提供更多流動性，並能投資於新上市的加密貨幣，這些通常會先在幣安上市。

此外，這還可能創造更多跨交易所交易機會。

Blume 指出：「雖然美國投資者對幣安信任度不高，但幣安仍有可能表現不俗，並增加其他交易所的競爭壓力。」

受赦免消息刺激，幣安幣（BNB）週四大漲 4.9%，達到 1118 美元。

幣安趙長鵬川普赦免加密貨幣美國市場投資幣安幣

