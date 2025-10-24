鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-24 14:05

美國總統川普週四赦免了幣安（Binance）創辦人趙長鵬。趙長鵬於 2023 年因未能阻止洗錢而被定罪。產業人士指出，此次赦免可能為全球最大的加密貨幣交易所重返美國市場打開大門。

川普赦免幣安創辦人趙長鵬：助幣安重返美國市場、或改變美加密市場格局。

根據《MarketWatch》報導，兩年前，由於幣安承認違反美國反洗錢法並支付高達 43 億美元罰款，美國禁止幣安營運。

同年，趙長鵬辭去執行長職務，並因相關指控支付 5000 萬美元罰款，於 2024 年服刑近四個月。

早在 2023 年退出美國市場之前，幣安已面臨越來越大的監管壓力。為應對挑戰，幣安於 2019 年成立美國子公司 Binance.US，並聲稱為獨立實體。

雖然 Binance.US 持續運營，但客戶規模與產品種類遠低於總公司，且僅在部分州提供服務。

幣安重返美國市場的潛力

加密演算法平台 CoinRoutes 首席執行長 Ian Weisberger 表示，如果幣安能重新進入美國市場，將可能「改變美國加密貨幣市場格局」，為美國投資者提供全球最大交易平台的接入。

然而，聖塔克拉拉大學金融學教授 Seoyoung Kim 指出，幣安重返美國市場仍需克服監管障礙。

Kim 表示，幣安需向美國證券交易委員會（SEC）及美國商品期貨交易委員會（CFTC）申請營運許可，視其計劃提供的加密貨幣產品而定。

部分批評人士認為，此次赦免反映了「白宮的腐敗現象」。美國華盛頓非營利組織 Americans for Financial Reform 加密與金融科技政策副主任 Mark Hays 指出，若幣安重返美國市場，可能意味政治偏袒增加。

據《華爾街日報》報導，幣安一直是川普家族加密業務 World Liberty Finance 的重要支持者，該公司推出穩定幣 USD.1。

白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 在電郵中表示，川普「依憲法行使赦免權，赦免了趙長鵬，他在拜登政府對加密貨幣的打擊中被起訴」。

川普也在白宮活動中強調，「很多人建議赦免趙長鵬。他並未犯罪，只是受到拜登政府迫害。」

幣安發言人向 MarketWatch 表示：「我們感謝川普的領導，並感謝他致力將美國打造為全球加密貨幣中心的承諾。」

幣安重返美國的潛在途徑與市場影響

CoinRoutes 的 Weisberger 指出，幣安重返美國營運的一個可能途徑是向 CFTC 申請註冊為外國交易所。

加密貨幣交易公司 Two Blume 執行長 Alexander Blume 表示，幣安若能在美國營運，將為機構投資者提供更多流動性，並能投資於新上市的加密貨幣，這些通常會先在幣安上市。

此外，這還可能創造更多跨交易所交易機會。

Blume 指出：「雖然美國投資者對幣安信任度不高，但幣安仍有可能表現不俗，並增加其他交易所的競爭壓力。」