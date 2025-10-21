鉅亨網新聞中心 2025-10-21 16:30

幣安創辦人趙長鵬（CZ）近日再次對比特幣（BTC）的長期價值表達強烈看漲，並大膽預測比特幣市值最終將超越黃金。

幣安趙長鵬突然發聲：比特幣總市值將超越黃金。(圖:shutterstock)

趙長鵬 20 日在社群平台 X 發文「立帖為證」，指出儘管他無法確定具體時間，但比特幣終將取代黃金。他批評黃金的用途受其物理性質限制，例如難以攜帶和驗證純度。

‌



趙長鵬的言論直接回擊了「黃金教父」彼得 · 希夫（Peter Schiff）的悲觀觀點。希夫曾聲稱「黃金正在蠶食比特幣的午餐」。對此，趙長鵬強調比特幣的長期表現，指出其在過去 16 年裡已從 $0.004 美元飆升至 $11 萬美元。

截至 10 月 20 日，全球市場中，黃金總市值在金價每盎司約 4,357 美元推動下，攀升至約 30 兆美元；而比特幣的市值則達到 2.2 兆美元。儘管兩者之間仍有顯著差距，但比特幣價格近期已再次突破 11 萬美元，帶動以太幣、幣安幣等主要加密貨幣集體上漲。