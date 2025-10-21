幣安趙長鵬突然發聲：比特幣總市值將超越黃金
趙長鵬 20 日在社群平台 X 發文「立帖為證」，指出儘管他無法確定具體時間，但比特幣終將取代黃金。他批評黃金的用途受其物理性質限制，例如難以攜帶和驗證純度。
趙長鵬的言論直接回擊了「黃金教父」彼得 · 希夫（Peter Schiff）的悲觀觀點。希夫曾聲稱「黃金正在蠶食比特幣的午餐」。對此，趙長鵬強調比特幣的長期表現，指出其在過去 16 年裡已從 $0.004 美元飆升至 $11 萬美元。
截至 10 月 20 日，全球市場中，黃金總市值在金價每盎司約 4,357 美元推動下，攀升至約 30 兆美元；而比特幣的市值則達到 2.2 兆美元。儘管兩者之間仍有顯著差距，但比特幣價格近期已再次突破 11 萬美元，帶動以太幣、幣安幣等主要加密貨幣集體上漲。
除了市場本身的表現，比特幣還迎來了重要的監管利多消息。據悉，日本金融廳（FSA）正考慮推動改革，允許日本國內銀行出於投資目的購買和持有數位資產，包括比特幣。
此舉代表著日本監管部門自 2020 年以來保守立場的重大轉變。當時，當局曾因擔憂波動性和金融穩定性而禁止本土銀行持有加密貨幣。若此改革推行，預計將為數位資產市場帶來強勁的機構投資動能。
分析師認為，全球政治與經濟層面的擔憂正持續推動避險資產價格走高。隨著比特幣在技術和監管層面不斷取得突破，其作為「數位黃金」的定位將越來越鞏固，在全球金融體系中尋求更大的立足之地。
