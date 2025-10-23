鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為46.13元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.5元，其中最高估值1.56元，最低估值1.31元，預估目標價為46.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.56(1.56)2.873.163.46
最低值1.31(1.31)1.92.162.45
平均值1.47(1.45)2.42.492.96
中位數1.5(1.46)2.492.422.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.86億27.73億29.27億33.52億
最低值17.91億20.49億21.09億31.56億
平均值19.01億24.09億24.79億32.54億
中位數19.07億24.02億25.11億32.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.37-0.170.090.530.70
營業收入7.48億8.24億8.21億10.23億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

