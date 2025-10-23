鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為19.96元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.28元，其中最高估值1.43元，最低估值0.85元，預估目標價為19.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.43(1.43)
|1.42
|2.45
|2.34
|最低值
|0.85(0.85)
|0.5
|0.98
|2.04
|平均值
|1.19(1.18)
|1.14
|1.59
|2.19
|中位數
|1.28(1.15)
|1.2
|1.48
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|394.31億
|429.86億
|468.58億
|361.52億
|最低值
|344.02億
|299.79億
|305.26億
|343.84億
|平均值
|373.13億
|359.34億
|389.34億
|352.68億
|中位數
|376.71億
|341.92億
|364.28億
|352.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.45
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|營業收入
|98.61億
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
