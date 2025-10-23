search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為19.96元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.28元，其中最高估值1.43元，最低估值0.85元，預估目標價為19.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.43(1.43)1.422.452.34
最低值0.85(0.85)0.50.982.04
平均值1.19(1.18)1.141.592.19
中位數1.28(1.15)1.21.482.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值394.31億429.86億468.58億361.52億
最低值344.02億299.79億305.26億343.84億
平均值373.13億359.34億389.34億352.68億
中位數376.71億341.92億364.28億352.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

相關行情

台股首頁我要存股
Cenovus能源16.78+0.84%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty