鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金AGI-US的目標價調升至45.58元，幅度約3.59%

鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至45.58元，調升幅度3.59%。其中最高估值52.71元，最低估值39元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予阿拉莫斯黃金評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。
阿拉莫斯黃金今(20日)收盤價為34.8元。近5日股價上漲3.59%，標普指數上漲1.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
