鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至8.67元，預估目標價為180.00元

Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至8.67元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.53元上修至8.67元，其中最高估值9.6元，最低估值7.42元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.6(9.6)15.4522.317.85
最低值7.42(7.42)7.97.216.19
平均值8.68(8.65)11.6712.4812.41
中位數8.67(8.53)11.7511.9612.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,250.40億1,239.38億1,316.52億1,133.00億
最低值1,071.21億919.88億1,008.32億1,133.00億
平均值1,191.22億1,134.83億1,182.59億1,133.00億
中位數1,202.45億1,143.02億1,157.55億1,133.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.502.2729.0424.928.58
營業收入648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

