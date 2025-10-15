search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金AGI-US的目標價調升至42.16元，幅度約5.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)提出目標價估值：中位數由40.06元上修至42.16元，調升幅度5.23%。其中最高估值53.04元，最低估值34.42元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予阿拉莫斯黃金評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。

阿拉莫斯黃金今(15日)收盤價為34.095元。近5日股價上漲5.23%，標普指數下跌1.05%股價漲幅表現優於大盤。

