search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為42.74元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元下修至1.39元，其中最高估值1.59元，最低估值1.19元，預估目標價為42.74元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.59(1.59)2.913.162.97
最低值1.19(1.19)1.511.471.7
平均值1.38(1.4)2.232.182.36
中位數1.39(1.41)2.242.272.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.71億27.73億29.27億27.34億
最低值17.32億20.02億19.53億22.03億
平均值18.63億23.07億23.32億24.69億
中位數18.74億22.55億22.45億24.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.37-0.170.090.530.70
營業收入7.48億8.24億8.21億10.23億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4271.791.53%
阿拉莫斯黃金36.87+2.33%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty