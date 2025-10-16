鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為42.74元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元下修至1.39元，其中最高估值1.59元，最低估值1.19元，預估目標價為42.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.59(1.59)
|2.91
|3.16
|2.97
|最低值
|1.19(1.19)
|1.51
|1.47
|1.7
|平均值
|1.38(1.4)
|2.23
|2.18
|2.36
|中位數
|1.39(1.41)
|2.24
|2.27
|2.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.71億
|27.73億
|29.27億
|27.34億
|最低值
|17.32億
|20.02億
|19.53億
|22.03億
|平均值
|18.63億
|23.07億
|23.32億
|24.69億
|中位數
|18.74億
|22.55億
|22.45億
|24.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|營業收入
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金AGI-US的目標價調升至42.16元，幅度約5.23%
- 小摩：黃金2026年有望飆至每盎司4250美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為36.90元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至1.41元，預估目標價為36.27元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇