鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-23 17:00

美國量子運算企業正跟美國商務部展開密集磋商，打算透過「股權換資金」模式複製「英特爾式」政府投資，多家企業將允許政府以資金注入換取股權，此舉標誌著川普政府對經濟關鍵領域的干預進一步深化。

複製英特爾模式？傳川普政府擬入股量子運算企業 洽商IonQ、Rigetti等5家巨頭（圖：Shutterstock）

綜合《MarketWatch》、《華爾街日報》報導，參與洽談的包括 IonQ Inc(IONQ-US) 、Rigetti Computing(RGTI-US) 、D-Wave Quantum、Quantum Computing(QUBT-US) 和 Atom Computing 等重量級量子運算公司。

‌



知情人士透露，這些企業正與美國商務部商討接受專項技術資助的條件，核心是讓政府成為股東，以換取聯邦資金支持。此類合作被視為川普政府擴大對戰略技術領域掌控的最新動作。

「英特爾模式」是這項計畫的參考範本。今年 8 月，美國政府將 90 億美元前期撥款轉為股權，獲得英特爾近 1 成股份，躍升為英特爾最大股東。

此前，美國能源部也跟稀土生產商、美洲鋰業公司達成類似協議，根據曝光的美洲鋰業融資案，川普政府擬透過貸款 + 持股支持美周鋰業在內華達州的開發案。

這次量子運算領域的股權合作細節尚未敲定，但知情人士表示，單家企業擬獲資助不低於 1000 萬美元，資金將來自美國商務部長盧特尼克重組後的晶片研發辦公室。該辦公室前身為美國前總統拜登《晶片法案》的部分資金管理權。

除股權外，合作協議可能包含認股權證、專利許可或收益分成等條款。主導諮詢的美國商務部副部長 Paul Dabbar 曾共同創立的量子運算公司 Bohr Quantum 則不在候選名單中。

量子運算被視為下一代技術的核心，其超強算力可加速新藥研發、新材料設計及各領域效率提升。儘管近期產業股價有所回落，Rigetti、D-Wave 等企業今年股價仍上漲一倍，反映市場對技術前景的信心。

從 IBM、微軟到中國企業，全球科技巨頭正加速佈局量子運算，谷歌本周更宣布其量子電腦運行速度超過經典超算 13000 倍，凸顯技術突破的迫切性。

對於政府入股計畫，業界則反應正面。Quantum Computing 執行長 Yuping Huang 表示「令人振奮」，Rigetti 則稱正持續探討融資機會，D-Wave 政府關係主管 Allison Schwartz 則希望合作能解決政府技術需求並實現投資回報。