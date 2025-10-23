150億美元！OpenAI甲骨文攜手Vantage將在「星際之門」資料中心選址威斯康辛州 2028完工
鉅亨網編譯陳韋廷
OpenAI、甲骨文 (ORCL-US) 與超大規模資料中心營運商 Vantage Data Centers 周三 (22 日) 共同宣布，將在威斯康辛州華盛頓港啟動名為「燈塔」（Lighthouse）的資料中心園區建設。該計畫是「星際之門」（Stargate）計畫的關鍵成分，旨在強化美國在全球 AI 競賽中的基礎設施優勢。
「燈塔」計畫涉資 150 億美元，擬建四個尖端資料中心，提供約 1000 兆瓦（1GW）算力支援 AI 運算，預計 2028 年完工。
「燈塔」計畫在建設階段將創造 4000 多個職位，完工後提供 1000 多個長期職位及數千個臨時職位。
值得關注的是，「燈塔」將 100% 採用零排放能源。Vantage 正推動威斯康辛州開發太陽能、風能及電池儲能等新產能，其中 70% 分配給「燈塔」，30% 供州內消費者使用，剩餘能耗將透過購買再生能源等效匹配。
此次合作源自於今年 7 月 OpenAI 與甲骨文達成的 4.5GW 資料中心擴容協議，雙方上月更進一步聯合日本軟銀集團宣布，未來三年將在美國新建 5 座 AI 資料中心，總投資額超過 4000 億美元，算力規模近 7GW，最終目標擴展至 10GW。
除威斯康辛州項目外，其他站點分佈於德州、新墨西哥州、俄亥俄州等地，加上 OpenAI 已營運的德州阿比林站點及與 CoreWeave 的合作項目，「星際之門」計畫三年內有望實現近 7GW 算力。
OpenAI 工業計算副總裁 Peter Hoeschele 表示，威斯康辛州項目是「建設惠及全民的 AI 基礎設施的重要一步」，將促進就業、推動零排放能源並提振當地經濟。
甲骨文雲端基礎設施執行副總裁 Mahesh Thiagarajan 強調，此舉將加速雲端容量擴展以滿足 AI 需求，並鞏固美國在全球 AI 領域的領導地位。
從「燈塔」到「星際之門」，這場由科技巨頭主導的 AI 基礎設施建設競賽正透過巨額投資、零碳實踐與就業創造，重塑美國乃至全球的 AI 算力格局。
延伸閱讀
- AI投資燒錢 軟銀計劃海外發債20億美元
- AI算力戰爭轉捩點！為何微軟坐視OpenAI扶持對手甲骨文？專家：賺翻！避開燒錢陷阱
- 甲骨文2030年樂觀展望遭質疑 股價創1月來最大跌幅
- 甲骨文估AI專案毛利率可達35%！緩解華爾街獲利疑慮
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇