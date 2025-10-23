鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-23 14:30

OpenAI、甲骨文 (ORCL-US) 與超大規模資料中心營運商 Vantage Data Centers 周三 (22 日) 共同宣布，將在威斯康辛州華盛頓港啟動名為「燈塔」（Lighthouse）的資料中心園區建設。該計畫是「星際之門」（Stargate）計畫的關鍵成分，旨在強化美國在全球 AI 競賽中的基礎設施優勢。

150億美元！OpenAI甲骨文攜手Vantage將在「星際之門」資料中心選址威斯康辛州 2028完工（圖：Shutterstock）

「燈塔」計畫涉資 150 億美元，擬建四個尖端資料中心，提供約 1000 兆瓦（1GW）算力支援 AI 運算，預計 2028 年完工。

「燈塔」計畫在建設階段將創造 4000 多個職位，完工後提供 1000 多個長期職位及數千個臨時職位。

值得關注的是，「燈塔」將 100% 採用零排放能源。Vantage 正推動威斯康辛州開發太陽能、風能及電池儲能等新產能，其中 70% 分配給「燈塔」，30% 供州內消費者使用，剩餘能耗將透過購買再生能源等效匹配。

此次合作源自於今年 7 月 OpenAI 與甲骨文達成的 4.5GW 資料中心擴容協議，雙方上月更進一步聯合日本軟銀集團宣布，未來三年將在美國新建 5 座 AI 資料中心，總投資額超過 4000 億美元，算力規模近 7GW，最終目標擴展至 10GW。

除威斯康辛州項目外，其他站點分佈於德州、新墨西哥州、俄亥俄州等地，加上 OpenAI 已營運的德州阿比林站點及與 CoreWeave 的合作項目，「星際之門」計畫三年內有望實現近 7GW 算力。

OpenAI 工業計算副總裁 Peter Hoeschele 表示，威斯康辛州項目是「建設惠及全民的 AI 基礎設施的重要一步」，將促進就業、推動零排放能源並提振當地經濟。

甲骨文雲端基礎設施執行副總裁 Mahesh Thiagarajan 強調，此舉將加速雲端容量擴展以滿足 AI 需求，並鞏固美國在全球 AI 領域的領導地位。