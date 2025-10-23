鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-23 12:10

美國下半年匯率報告即將公布，時值台美關稅談判關鍵階段，外界關注台灣是否可能再度成為美方關切的焦點。中央銀行總裁楊金龍今 (23) 日赴立法院財政委員會進行業務報告時坦言，台灣今年對美貿易順差規模預估將擴大至 1200 億美元，若再觸及美方第三項指標，被抓到「匯率操縱國」把柄，「將是非常嚴重的事件」，央行會全力避免踩到紅線。

楊金龍：今年台灣對美順差恐增至1200億美元 全力避免踩匯率操縱紅線。(圖：立法院)

國民黨立委林德福質詢時問及，主計總處與中經院等機構都已上修 2025 年經濟成長率預估，最高甚至達 5.45%，央行是否進一步調高全年預測值，楊金龍表示，近期確實有多家機構上修台灣 GDP，主因是 8 月以後出口與投資表現超乎預期，央行原先 9 月理監事會預估經濟成長率 4.55%，將於 12 月再公布更新數據。

林德福指出，中經院估算台灣 GDP 年增逾 5% 中有 4% 來自 AI 相關產業，是否代表其他產業衰退。楊金龍坦言，AI 帶動電子資通訊產品出口強勁，但傳統產業整體成長率低於 1%，確實面臨分化。至於明年展望，目前各機構普遍認為 AI 熱潮將延續，短期內仍可支撐台灣經濟動能，多家機構預測明年成長率落在 2.5% 至 3% 之間。

民進黨立委吳秉叡、王世堅等人都相當擔憂台灣對美順差問題，楊金龍透露，央行預估今年將擴大至 1200 億美元。吳秉叡提醒，美國對於長期貿易逆差相當敏感，去年超過 600 億美元已讓美國關注，這將是台美經貿談判中的「不利籌碼」，今年順差金額倍增，情勢更加險峻。楊金龍回應表示認同，並強調「這確實是不利因素的持續疊加」，台灣有必要思考如何在貿易上尋求平衡。

楊金龍指出，中央政府研擬透過增加對美採購來改善結構，特別是在國防設備、大宗能源與原物料領域；此外，若台積電赴美設廠帶動供應鏈前往投資，美方也將看到台灣在投資與產業合作上的具體行動，對平衡雙邊貿易將有正面效果。

楊金龍說明，美國財政部每半年發布《美國主要貿易對手國匯率政策報告》，主要以三項指標檢視各國匯率政策：一是對美貿易順差超過 150 億美元，二是經常帳順差占 GDP 比重超過 3%，三是一年中有超過 8 個月淨買匯，且金額達 GDP 的 2% 以上。若符合其中兩項，就會被列入觀察名單。台灣自 2016 年首次上榜後至今未被除名，顯示美方長期關注台灣的外匯政策與貿易結構。

上次報告中，共有 9 個經濟體被列入觀察名單，包括台灣、中國、日本、韓國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭與瑞士。楊金龍指出，台灣在前三項指標中，前兩項長期達標，因此必須嚴防第三項「淨買匯比率」觸線，一旦被美方認定同時符合三項，就可能被列為「匯率操縱國」，屆時不僅影響雙邊談判，亦可能對台灣金融與出口造成負面衝擊。

至於匯率政策方向，楊金龍強調，央行一向秉持兩項原則，第一，維持匯率穩定，避免匯率劇烈波動干擾企業出口報價與營運節奏；第二，與美國財政部保持良好溝通、建立互信，但「不會去踩到紅線」。他並透露，台美之間的溝通目前相當順暢，雙方理解彼此政策立場，不過，央行仍會謹慎操作，避免外界誤解干預匯市。