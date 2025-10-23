鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-23 13:10

中央銀行總裁楊金龍今 (23) 日赴立法院財政委員會進行業務報告，央行已啟動新台幣紙鈔全面改版作業，引起朝野高度關注。楊金龍提到，此次改版涵蓋 5 種面額紙鈔，不含硬幣，成本大幅降低，預計不會再放入政治人物，而 500 元面額背面的梅花鹿也會拿掉；他強調，此次改版「沒有政治考量」，主要為強化防偽與安全性，並導入環保材質與綠色製程，「現在不改，未來成本會更高」。

楊金龍：新台幣紙鈔改版涵蓋5面額 圖案不納政治人物、500元梅花鹿OUT。(圖/立法院)

楊金龍表示，我國現行紙鈔使用已約 24 年，隨著偽鈔手法與印刷技術演進，舊版防偽功能逐漸落後，改版勢在必行。新版鈔券將採用國際最先進的防偽技術，呈現更直觀、快速變化及具色彩切換效果的安全特徵，並參考全球「綠色鈔券」趨勢，採用環保原料、減少化學染劑使用，導入綠色製程，以符合 ESG 永續發展目標。

‌



針對外界關心的改版成本問題，楊金龍指出，過去前央行總裁彭淮南估算鈔幣改版需花費約 500 億元，但當時包括硬幣在內；此次僅針對紙鈔，不含硬幣，其中約 8 成成本可省下。他並透露，目前每張紙鈔印製成本約為 3.5 元，改版後因原料升級與防偽功能提升，預估將增加至 5 元左右，「雖然每張多出 1.5 元，但若不現在改版，未來成本只會更高」，強調「此時啟動正是時機」。

楊金龍表示，此次改版將涵蓋 5 種面額紙鈔，硬幣部分因價值低、數量多、改版效益有限，暫不納入規畫。

國民黨立委賴士葆則質疑央行配合執政黨「轉型正義」工作，藉著改版紙鈔去除歷史人物肖像，甚至懷疑與總裁連任之路有關。楊金龍嚴正否認，強調「絕對沒有政治考量，在國會殿堂不打誑語」，此次改版純粹基於安全、科技與現代化需求，「相較國外，我們改版改得很慢了。」

另外，針對 500 元鈔券是否更換主題，楊金龍透露「一定要改」，因為現行背面梅花鹿圖案原本象徵保育，如今族群繁盛、生態意象不同，應該與時俱進。國民黨立委林思銘問及，是否改以棒球為主題，他說，將交由「新台幣鈔券主題諮詢委員會」審議決定。