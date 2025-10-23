鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-23 13:30

香港交易所醫療健康族群正迎來罕見的 IPO 熱潮，從 9 月 21 日至 10 月 21 日共計 17 家醫療健康企業提交 IPO 申請，較 2024 年同期的 4 家大幅成長，四川新荷花中藥飲片股份有限公司是最新申請廠商，擬將募資用於擴大中藥飲片產能、升級智慧生產系統及拓展海外銷售管道。

一個月17家申請上市！估值修復+流動性改善 港股醫藥股IPO迎罕見熱潮

截至周三 (21 日)，今年已有 22 家醫療健康企業登陸港股，其中 16 檔上市首日股價上漲，以分拆自四環生物的軒竹生物 - B 表現特別亮眼，上周三(15 日) 以每股 11.6 港元發行，首日收報 26.30 港元，漲幅達 126.72%，市值突破百億港元。

從遞表企業類型來看，創新藥仍是主力。17 家中有 8 家主營溶瘤病毒、放射性藥物、ADC(抗體偶聯藥物) 等領域，另有 4 家聚焦數位化或 AI 醫療科技，2 家從事體外診斷，涵蓋合成生物、中藥飲片等多元方向。

遞表企業背景亦呈現多樣化，既有英派藥業、艾米森等首次遞表的新面孔，也有微醫、新荷花等曾衝刺 IPO 未果的老面孔，還有長春高新、貝達藥業等 A 股公司尋求 H 股第二上市。

沙利文大中華區醫療健康事業部執行長李謙分析，A 股企業赴港第二上市，既因港股政策環境改善、審查節奏加快，更看重其國際投資者基礎與創新藥估值體系。「多地上市能提升全球知名度，為海外拓展、併購合作鋪路。」

市場熱度更體現在認購端。根據 Wind 統計數據，今年在港股上市的 22 家醫療健康企業中，7 檔公開認購倍數突破千倍，長風藥業以 6697 倍認購成為「認購王」，一手中簽率僅 0.01%。這 7 檔千倍認購股首日全部收漲，其中銀諾醫藥 - B 發行價每股 18.68 港元，首日暴漲 206.48%，投資者一手賺得 7714 港元。

至於為何集中遞表，藥品、醫療器材市場智庫 Citeline 首席分析師周淑華指出，過去兩年港股低估值壓抑企業上市需求，如今估值修復啟動了上市意願，這是內外因素共振的結果。內因是企業進入臨床後期或商業化階段，亟需資金，外部因素是港交所改革「雙幣種結算」「簡化審查流程」等，加上市場流動性改善，企業搶抓窗口期。此外，早期投資人退出需求升溫，也推動企業加速 IPO。

展望未來，德勤中國預估今年香港將有逾 80 檔新股上市，募資規模介於 2500 億至 2,800 億港元，醫療健康企業仍是亮點之一。

北京中醫藥大學教授鄧勇認為，政策利多、技術創新 (如 GLP-1 藥物、ADC 藥物) 將持續支撐醫藥行情，但仍須警惕部分龍頭估值回調及地緣風險。