鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-08 13:00

中國北京智譜華章科技股份有限公司 (下稱「智譜」)(02513-HK)今 (8) 日在港股上市，成為「全球大模型第一股」。這家以通用人工智慧 (AGI) 基座模型為核心業務的科技公司，以 1159.46 倍的香港公開發售倍數、15.28 倍的國際發售認購倍數，創造港股 IPO 近年最高認購紀錄之一。

全球大模型第一股來了！智譜港股上市首日飆漲近12% 同日宣布新一代模型GLM-5即將面世（圖：Shutterstock）

智譜以每股 116.2 港元的發行價計算，本次 IPO 募資淨額超 43 億港元，以每股 120 港元開出，市值達 528.28 億港元，標誌著中國 AI 企業在全球大模型賽道上邁出關鍵一步。

截至今日中午收盤，智譜上漲 11.7% 至每股 129.8 港元，一度漲高至 130 港元。

上市當日，清華大學計算機系教授、智譜創立贊助者兼首席科學家唐傑也發出內部信指出，今年智譜將聚焦新一代模型 GLM-5、全新的模型架構設計、具更強泛化能力的 RL 等，「很快將跟大家見面」。

智譜的誕生源自於清華大學的技術轉化。2019 年，清華大學電腦系知識工程實驗室孵化的智譜成立，當時大模型尚未成為全球共識，公司卻已堅定投入 AGI 研發。2021 年，智譜推出自研演算法架構 GLM，打破傳統 Transformer 框架限制，率先發布中國首個百億參數模型、首個開源千億模型、首個對話模型及多模態模型，更打造出全球首個設備操控智能體 (Agent)，形成覆蓋全場景的模型體系，被業界譽為「中國版 OpenAI」。

智譜董事長劉德兵今 (8) 日在上市致詞中說道：「Z 是字母表最後一個，代表我們對 AGI 終極境地的追求。從創立起，讓機器像人一樣思考就是團隊唯一目標。」

智譜上月才發布新一代基座模型 GLM-4.7，在 Artificial Analysis 綜合榜單與 Code Arena 編碼榜單中斬獲開源模型與國產模型雙料榜首，發布兩個月內吸引 184 個國家 15 萬開發者付費訂閱編程產品，Cerebras、Windsurf 等 500API。

身為中國罕有堅持原創技術路線的廠商，智譜長期維持高強度研發投入。招股書顯示，2022 年至 2024 年，智譜研發投入金額分別為 8440 萬元 (人民幣，下同)、5.289 億元、21.954 億元，去年上半年達 15.947 億元，累計投入近 44 億元，研發人員佔 74%。這種投入支撐 GLM 系列模型每 2-3 個月完成一次基座迭代，確保技術全球領先。

目前，GLM 架構已實現全國產化突破，適配 40 餘款國產晶片，成為業界通用性最高的模型體系之一。

智譜的商業化佈局早於產業趨勢。2021 年，當多數廠商聚焦模型研發時，智譜已開始探討 MaaS(Model as a Service) 模式，透過 API 呼叫、模型訂閱及在地化部署向企業輸出通用智慧能力。

招股書顯示，2022 年至 2024 年，智譜營收分別為 5740 萬元、1.245 億元、3.124 億元，年複合成長率達 130%，去年上半年營收 1.91 億元，年增 325%，其中 MaaS 匯聚超 300 萬開發者，程式訂閱產品上線半年即實現過億年度經常性收入 (ARR)，海外開發者社群滲透率快速提升。

截至去年第三季，智譜模型已賦能全球 1.2 萬家企業客戶 (網路客戶佔 50%)、逾 8000 萬台終端設備及 4500 萬名開發者，成為中國賦能終端設備最多的獨立大模型廠商。

根據弗若斯特沙利文報告，以 2024 年收入計算，智譜在中國獨立通用大模型開發商中排名第一，整體排名第二。

智譜上市正值 AI 產業資本態度微妙轉變之際。2024 年 4 月，出門問問以「AIGC 第一股」登陸港股卻上市即破發，一度冷卻市場對 AI 公司的熱情。到了 2025 年底至 2026 年初，摩爾線程、沐曦股份等 GPU 廠商密集上市，釋放資本市場對 AI「地基」接納的訊號，但大模型能否被公開市場定價仍是未知數。

與商湯科技、出門問問等前輩相比，智譜面臨更複雜的資本市場檢視。商湯以電腦視覺技術切入安防、金融等 ToB/G 領域，上市後市場關注其專案製模式的擴展性；出門問問主打 AIGC 產品化路線，卻因定價不確定性遭遇破發。

智譜則必須在「工程化交付」與「標準化 MaaS」之間尋找平衡，其 MaaS 收入 90% 依賴少數網路大客戶，客製化專案仍是現金流重要支撐。

一位參與智譜 Pre-IPO 融資的機構人士說：「智譜的上市不是終點，而是大模型資產定價的起點。」

智譜 70% 募資將用於通用 AI 大模型研發，10% 用於優化 MaaS 平台，剩餘資金用於生態建設。如何在保持技術領先的同時，降低對大客戶依賴、提升收入可複製性，將是智譜長期課題。

若將智譜置於全球大模型版圖，其定位更顯特殊，海外對標企業 OpenAI、Anthropic 估值均超千億美元，依賴長期資本支持與生態合作，像是 5000 億美元「星鑑」基礎建設計劃、Anthropic 與微軟 300 億美元算力採購協議，智譜的資本結構以國資為主，商業路徑與微軟 300 億美元算力採購協議，而智譜的資本結構以國資為主，商業路徑需兼顧短期現金流與長期技術投入。

分析師指出，中國大模型的優點在於場景落地與工程化能力，但必須突破算力瓶頸與生態協同。智譜的全國產化模型適配、MaaS 平台營運經驗，為產業提供可參考的商業化樣本。

隨著 MiniMax 等同業緊追在後登陸港股，中國大模型公司正集體接受資本市場檢驗，而智譜的上市表現，將成為觀測產業信心的重要風向球。