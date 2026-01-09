鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-09 12:41

通用 AI 領導者 MINIMAX 今 (9) 日在港交所掛牌上市，開盤股價瞬間衝高逾 80%，截至午間休市，上漲 78.18% 至每股 294 港元，較發行價 165 港元暴漲逾 61%，市值突破千億港元大關。這場資本市場的狂歡，標誌著中國 AI 產業迎來里程碑式突破。

阿布達比投資局最大贏家！MINIMAX港股掛牌首日飆逾80% 專家：改寫資本與技術規則（圖：Shutterstock）

此次 IPO 以頂格定價彰顯市場信心，MINIMAX 最終發行價鎖定在發行區間上限的 165 港元，全球發售 2919.76 萬股。香港公開發售 1837.17 倍超額認購，41.76 萬份申請爭奪 10.49 萬個獲配席位；國際發售超額認購 36.76 倍。若綠鞋機制全額行使，募資總額將達 55.4 億港元，創港股 AI 公司融資規模之最。

成立僅 4 年躋身全球 AI 第一梯隊，MINIMAX 以驚人效率打破業界魔咒。招股書揭露，MINIMAX 累計研發投入僅 5 億美元，約 OpenAI 同期支出的 1%，卻達成文字、語音、視訊全模態模型同步突破，成為全球唯四掌握全模態技術的企業。

MINIMAX 員工平均年齡 29 歲，以極致工程優化重構 AI 研發範式。創辦人閔俊傑在上市敲鐘活動上說：「我們證明了無需百億美金堆砌，技術效率才是核心競爭力。」

MINIMAX 的基石投資者陣容堪稱豪華，14 家機構認購 27.23 億港元，其中阿布達比投資局獲配 306.5 萬股，以 10.5% 佔比成最大贏家，其他機構還有阿里巴巴、騰訊、米哈遊、高瓴、紅杉等中外資本巨頭。

值得關注的是，基石名單涵蓋主權基金、科技巨頭、險資長線三類資本，反映全球資本對中國 AI 生產力的價值重估。

資本市場的狂熱源自於商業邏輯的根本轉變。過去三年，「百模大戰」塑造的認知是「無巨資不入場」，OpenAI 數十億美元燒錢模式被視為唯一路徑，但 MINIMAX 用事實開闢新賽道。MINIMAX 透過開源生態建構技術壁壘，AI 原生應用已實現百萬級開發者覆蓋，形成自我造血能力。

專家認為，首日暴漲背後是投資人首次為一個具備全球競爭力的「AI 生產力公司」系統性定價。隨著募資淨額將投入未來五年研發，MINIMAX 的技術護城河可望持續加深。