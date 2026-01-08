鉅亨網新聞中心 2026-01-08 20:40

智譜公司於今年 1 月 8 日在香港成功掛牌上市，股票代碼後四位為「2513」，諧音「AI 我一生」。智譜首日開盤漲幅達 3.27%，市值達到 528 億港元，成功募資超過 43 億港元，頂著「全球大模型第一股」的光環，承載著中國 AI 產業的夢想。

董事長劉德兵表示，上市是通往 AGI 道路上的重要盤纏，智譜將堅持長期主義，致力於讓 AI 成為普惠的基礎設施。

劉德兵指出，目前通用人工智慧（AGI）已達到 L3 階段，其核心特徵是智能體（Agent）與自主學習能力的初步顯現，代表著 AI 從「可用」正邁向「好用」的關鍵躍遷過程。在商業表現上，智譜的成長勢頭強勁，預計 2024 到 2025 年的複合增長率達到 130%。同時，市場對 AI 應用需求呈現爆發式增長，2025 年 AI 應用類的招標項目增加了約 390%。

面對高昂的研發投入和巨額虧損，智譜堅持持續投入預訓練，因為基座模型決定了智能水平的上限。在商業模式上，智譜採取了「本地化與 MaaS（模型即服務）」雙輪驅動的策略。劉德兵強調，MaaS 的本質是「賣智力」，而非算力轉售，因其邊際成本極低，規模化效應最強。

在國際競爭方面，智譜的 GLM-4.7 模型在國產與開源模型中排名第一，全球排第六，技術水準已緊跟世界前沿，與頂尖模型之間不存在「巨大身位」的代差。此外，智譜在全球大模型調用排行榜 OpenRouter 上，國內模型付費調用量排名第一。公司未來將持續深化本地化合作，以高要求行業驗證模型通用能力，並預期 MaaS 增長將會非常迅速，未來收入佔比完全有可能超過本地化業務。