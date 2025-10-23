鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-23 09:34

華安 (6657-TW) 公告，旗下自主開發的遺傳性表皮分解性水皰症 (EB，俗稱泡泡龍) 乳膏新藥 F703EB，向美國 FDA 提交臨床二期試驗申請，若未來作為泡泡龍患者加速傷口癒合的第一線藥物，可望搶攻全球 24 億美元的罕病藥物商機。

華安泡泡龍乳膏新藥申請美國臨床二期，可望搶攻24億美元商機。

華安表示，此次試驗為雙盲、多中心的臨床二期試驗，聚焦中重症 EB 患者，未來若獲美國 FDA 及台灣 TFDA 核准，預計招募 20 位受試者，用以評估 F703EB 的初步療效與安全性。

華安進一步指出，臨床二期試驗預計與台灣多家醫院進行合作收案，正式展開臨床二期試驗後，有助加速收案進度，預計明年完成收案。

華安指出，目前 EB 並無根本治療方法，而是症狀治療和傷口照護、預防感染和多科協作的全面護理。近年美國 FDA 雖核准 2 項基因療法用於治療 EB，但療程費用高昂且施行困難，一班家庭難以負擔、不易普及。

而 F703EB 是華安透過 ENERGI 藥物研發平台開發出的外用乳膏新藥，屬於小分子創新療法，主要藉由提高細胞內 ATP 能量，加速細胞爬行以促進傷口癒合，適用所有類型的 EB 患者。

此外，F703EB 已取得美國 FDA、歐盟 EMA 用於治療 EB 的孤兒藥資格認定 (ODD)，同時也獲得美國 FDA 授予罕見兒科疾病認定 (RPD)，未來完成臨床二期試驗後，有機會循孤兒藥法規優勢，爭取新藥及早上市，並享有市場獨占期。