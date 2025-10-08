國巨9月營收116億元創單月新高 Q3同寫單季最佳

國巨說明，9 月營收較上月成長，主要受惠於 AI 相關應用的需求持續強勁，以及歐美地區夏季假期結束所致；單季來看，季增幅度符合法說預估的低個位數成長，公司也預估，第三季毛利率及營益率也可望提升。

展望未來，國巨表示，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平， 惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。