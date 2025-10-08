search icon



國巨9月營收116億元創單月新高 Q3同寫單季最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北


被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 116.81 億元，月增 8.57%、12.15%，創歷史單月新高；第三季營收 330.87 億元，則為單季新高，季增 0.96%、年增 4.25%；累計前 9 月營收 969.62 億元，年增 5.78%。

cover image of news article
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

國巨說明，9 月營收較上月成長，主要受惠於 AI 相關應用的需求持續強勁，以及歐美地區夏季假期結束所致；單季來看，季增幅度符合法說預估的低個位數成長，公司也預估，第三季毛利率及營益率也可望提升。


若以美元來看，國巨 9 月營收月增 7.70%、年增 17.66%、單季營收季增 3.92%、年增 11.91%、累計前 9 月營收年增 8.49%。

展望未來，國巨表示，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平， 惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

文章標籤

國巨被動元件營收

