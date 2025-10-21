〈焦點股〉傳大同釋地向輝達招手 價量齊揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北
輝達 (NVDA-US) 進駐北士科 T17、T18 陷入僵局，市場傳出大同 (2371-TW) 有意釋岀中山北路土地，向輝達招手，在資產活化題材帶動下，激勵大同今 (21) 日價量齊揚。
大同今天早盤以 39.9 元開高，盤中最高漲至 41.3 元，一度站回 40 元關卡，隨後漲幅收斂，近午盤股價暫報 39.1 元，漲幅超過 2%，成交爆量超過 6.8 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 2 個交易日賣超大同，合計賣超 7589 張。
大同去年受惠芙蓉大樓資產活化交易，大幅推升獲利表現，且彌平特別盈餘公積虧損。而此次的中山北路土地，位處台北市晶華地段，在新任董事長張榮華上任後，與林家達成資產活化共識，有望讓懸宕多年的中山北路土地開發案出現轉機，而大同也有意將該地提供給輝達。
除資產活化題材，大同昨 (20) 日宣布，旗下第二代新版 250kW 動力系統與電動巴士廠商創益能源簽訂合約，出貨規模上看 500 套，此次合作逐步從技術匹配走向量產，雙方攜手朝向國產化量產的目標前進。
