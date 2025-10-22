鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-22 17:20

根據德國統計局的初步數據顯示，在 2025 年前 8 個月，中國已超越美國，再次成為德國最大的貿易夥伴，而高額關稅政策被視為影響德國對美國出口的主要原因。

中國超越美國 重奪德國最大貿易夥伴地位(圖:shutterstock)

美國曾在 2024 年成為德國最大的貿易夥伴，結束了中國連續 8 年保持領先的紀錄。當時，德國正因政治分歧和指責北京實施不公平貿易行為，試圖減少對中國的依賴。然而，由於川普重返白宮並重啟關稅，今年的貿易態勢再度發生變化。

《路透》的計算顯示，從今年 1 月到 8 月，德國與中國的進出口總額達到 1634 億歐元（約 1907 億美元），略高於與美國的 1628 億歐元貿易總額。

美國關稅對德國出口造成衝擊。與 2024 年相比，德國對美國的出口在 2025 年前 8 個月下降了 7.4%，降至 996 億歐元。數據顯示，此趨勢正在加速，僅 8 月份對美出口就年率下降了 23.5%。

BGA 外貿協會主席 Dirk Jandura 明確指出，美國的關稅和貿易政策是導致銷售下滑的重要原因，汽車、機械和化學品等經典德國出口商品的需求均有所下降。

ING 全球宏觀部門負責人 Carsten Brzeski 預計，鑒於持續的關稅威脅和歐元走強，德國對美出口短期內難以反彈。

在對中國貿易方面，德國對中國的出口雖然下降得更為急劇，年減 13.5%，降至 547 億歐元；但從中國的進口卻逆勢增長了 8.3%，達到 1088 億歐元。

Brzeski 警告，中國進口再度繁榮的現象令人擔憂，特別是數據顯示這些進口產品是以「傾銷價格」進入德國市場。他強調，這不僅會增加德國對中國的依賴，還可能對中國已成為主要競爭對手的關鍵產業造成額外壓力。