2025-10-22

受到美股收黑、獲利了結賣壓影響，日股週二 (22 日) 開低震盪，盤中一度因高市早苗將推經濟刺激政策而收復失地，日經 225 指數(NKY) 終場仍微跌 8 點或 0.02%，報 49,307 點，結束連兩個交易日的漲勢。

〈日股盤後〉高市交易熄火 日經指數收黑、國防股飆漲。(圖:shutterstock)

東證指數 TOPIX(TPX) 則逆向走升，終場上漲 16.93 點或 0.52%，報 3,266.43 點，續改寫歷史收盤新高。

分析師表示，日經指數周一未能突破 50,000 點關鍵心理關卡，且日本新政府的利多有限，短期指數可能會回測到 47,000 點。不過，高市早苗的政策立場對日股仍具支撐作用。另外，也要觀察美日與中美貿易關係的最新發展。

類股表現方面，高市早苗預計 28 日與川普在東京會面，市場預期將會闡述日本最新的國防力量強化政策，激勵國防股逆勢大漲，川崎重工狂飆 6.90%，IHI 大漲 6.44%，三菱重工上漲 1.85%。

受到隔夜那斯達克收黑的影響，科技股表現走疲，軟銀重挫 4.9%，愛德萬測試下跌 1.72%，東京威力科創小漲 0.065%。