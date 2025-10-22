〈日股盤後〉高市交易熄火 日經指數收黑、國防股飆漲
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
受到美股收黑、獲利了結賣壓影響，日股週二 (22 日) 開低震盪，盤中一度因高市早苗將推經濟刺激政策而收復失地，日經 225 指數(NKY) 終場仍微跌 8 點或 0.02%，報 49,307 點，結束連兩個交易日的漲勢。
東證指數 TOPIX(TPX) 則逆向走升，終場上漲 16.93 點或 0.52%，報 3,266.43 點，續改寫歷史收盤新高。
分析師表示，日經指數周一未能突破 50,000 點關鍵心理關卡，且日本新政府的利多有限，短期指數可能會回測到 47,000 點。不過，高市早苗的政策立場對日股仍具支撐作用。另外，也要觀察美日與中美貿易關係的最新發展。
類股表現方面，高市早苗預計 28 日與川普在東京會面，市場預期將會闡述日本最新的國防力量強化政策，激勵國防股逆勢大漲，川崎重工狂飆 6.90%，IHI 大漲 6.44%，三菱重工上漲 1.85%。
受到隔夜那斯達克收黑的影響，科技股表現走疲，軟銀重挫 4.9%，愛德萬測試下跌 1.72%，東京威力科創小漲 0.065%。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高市行情點火日股注入新動能 鉅亨買基金:政策延續＋AI助攻具備長線成長潛力
- 高市早苗驚險上位 新政權一開始就藏四大隱憂
- 高市早苗接掌日本首相 第一道命令：推經濟方案抗通膨
- 〈日股盤後〉迎接首位女首相 日股歡漲再創新高 日元貶至151
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告