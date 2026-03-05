鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-06 04:30

「飛機落地心也落地了！」，北京時間 3 月 4 日 21 時 59 分，阿聯酋航空 EK362（迪拜—廣州）航班抵達廣州白雲機場，這是杜拜機場有限恢復營運以來第一架飛往中國境內的航班。

滯留杜拜第一批中國旅客抵達廣州，降落瞬間機艙響起掌聲。（圖：南方+）

據《紅網》周四（5 日）報導，來自西安的旅客商先生說，飛機落地瞬間整個機艙響起掌聲。

商先生這次是參加了廣州到杜拜、阿布達比兩地旅遊的旅行團，旅行團於 27 日抵達杜拜，「28 號晚上在酒店，手機突然連續推送警報，後來旅行社通知大家到酒店一樓集合，下去一看各國旅客都聚集在這裡。」

商先生回憶，短暫慌亂之後，旅行社安排大家先回房間休息，後續在保障安全的情況下還是儘量安排大家參觀原定項目。

「整個杜拜看起來還是很井然有序，只有一晚上聽到無人機轟鳴的聲音，回國時間也只比原定晚了一天，但落地那一刻還是覺得心定下來了。」商先生說。

當晚省內多家旅行社都來到白雲機場 T3 航站樓迎接返回旅客，安排了迎接鮮花，安排商務車送回市區或者點對點送到家。

「我們共有 15 名旅客和 1 位領隊乘坐這個航班返回。」廣之旅新聞發言人官鍵說，這個團滯留後，廣之旅快速因應，第一時間啟動境外團隊安全應急預案，成立中東專項應對小組，全天候實時跟進當地情況，全力保障出行遊客安全，並安排首個飛回中國內地航班回國。