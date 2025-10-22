〈台股開盤〉台積電熄火 開低一度挫逾260點 拉回至5日線整理
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (22) 日開盤下跌 138.3 點，以 27614.11 點開出，早盤一度下跌逾 260 點，最低來到 27490 點，跌破 5 日線，但隨著權值股回神，大盤跌點一度收斂至百點內。
台積電 ADR(TSM-US) 21 日走跌，台積電 (2330-TW) 今日開盤下跌 20 元，以 1460 元開出，鴻海 (2317-TW) 在平盤上方震盪、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 等均小跌。
強勢指標股還包括仁寶 (2324-TW)、貿聯 - KY(3665-TW) 等均漲逾半根停板，緯穎 (6669-TW)、南電 (8046-TW) 等漲約 3%；傳產方面，萬海 (2615-TW) 漲 3%、台塑四寶也聯袂走揚，台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 均漲逾 2%。
不過，力積電 (6770-TW) 昨日法說後，今日股價重挫 7%，智邦 (2345-TW) 也跌 6%，京元電子 (2449-TW) 跌 4%，金像電 (2368-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、台光電 (2383-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等均跌 2%。
