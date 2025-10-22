鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-22 12:38

三顧 (3224-TW) 今 (22) 日宣布，與日本再生醫學公司 Megakaryon 株式會社簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將展開協商，共同在台灣開發 iPSC 細胞(誘導性多功能幹細胞) 衍生人工血小板技術與其商品化事宜。

三顧與日本Megakaryon簽署MOU，共同推動iPSC衍生血小板技術與商品化。(圖：shutterstock)

三顧指出，目前全球血小板供應仍高度仰賴捐血，不過有供血不穩定的風險，而 Megakaryon 的 iPSC 衍生人工血小板技術，可在體外將幹細胞分化為巨核細胞，並從中生成血小板，生產大量且品質穩定的血小板。

而 Megakaryon 已於 2022 年，在日本針對血小板減少症患者，成功完成 iPSC 衍生血小板的全球首次人體臨床試驗 (first-in-human clinical trial)，整時該產品在患者體內的安全性。