台股勇闖天關2萬8 外資卻轉賣2.41億元 面板股、旺宏、華邦電同遭減碼

鉅亨網記者魏志豪 台北


台股今 (21) 日闖關 2 萬 8 千點，但在創高賣壓湧現下，終場漲幅收斂，僅小漲 63 點，收在 27752 點，三大法人僅自營商買超，外資則轉為賣超，除了減碼面板雙虎近 7 萬張，也瞄準記憶體族群進行提款，賣超旺宏、華邦電共 3.3 萬張，買超則青睞金控股與高股息 ETF。

cover image of news article
台股勇闖天關2萬8 外資卻轉賣2.41億元 面板股、旺宏、華邦電同遭減碼。(鉅亨網資料照)

三大法人今日合計買超 43.79 億元，外資轉賣、小幅調節 2.41 億元，投信再賣 39.35 億元，已連 3 賣，自營商大買 85.55 億元，為連 2 買；期貨方面，外資減碼空單 1969 口，未平倉空單口數降至 23282 口。


外資賣超瞄準面板雙虎、電子代工廠以及近日強勢股，群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 合計賣超張數近 7 萬張，分別位居外資賣超第二、第三名，也調節緯創 (3231-TW)、金寶 (2312-TW) 共 3.1 萬張，而近日強勢的旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 也難逃賣壓，遭提款 2.6 萬張、7 千張。

外資買超則青睞高股息 ETF、債券 ETF 與金控股，包括元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)，五檔合計達 7.5 萬張，富邦金 (2881-TW)、凱基金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW) 也都入列外資買超前十名，三檔合計破 3.1 萬張。

投信、自營商雙雙與外資對作，投信敲進友達近 5 千張，也追買東元 (1504-TW) 約 2 千張，自營商則加碼華邦電 5 千張、金寶 2 千張，

台股三大法人外資提款買超面板雙虎高股息ETF

