台股勇闖天關2萬8 外資卻轉賣2.41億元 面板股、旺宏、華邦電同遭減碼

台股今 (21) 日闖關 2 萬 8 千點，但在創高賣壓湧現下，終場漲幅收斂，僅小漲 63 點，收在 27752 點，三大法人僅自營商買超，外資則轉為賣超，除了減碼面板雙虎近 7 萬張，也瞄準記憶體族群進行提款，賣超旺宏、華邦電共 3.3 萬張，買超則青睞金控股與高股息 ETF。