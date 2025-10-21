〈鉅亨買基金展望〉高市行情點火日股注入新動能 鉅亨買基金:政策延續＋AI助攻具備長線成長潛力

鉅亨網記者黃皓宸 2025-10-21 20:01

‌



日本自民黨總裁高市早苗今 (21) 日成為日本首位女首相，也激勵日股再創歷史新高，市場再掀「高市行情」。「鉅亨買基金」表示，高市主張的擴張性財政與戰略性產業投資政策，將為日股注入新動能，尤其人工智慧、半導體與國防等關鍵產業，在政策扶持與資金推動下，將具備長線成長潛力。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(鉅亨網資料照)

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，高市早苗的「新經濟政策」延續安倍三支箭的核心思維—寬鬆貨幣、積極財政與結構改革，但方向更具產業導向。她鎖定半導體、AI 與國防為新成長引擎，同時擴大對育兒家庭與弱勢族群的支持，並強調提升女性就業參與率；外交上則主張強化自衛隊地位，推進印太聯盟與防衛預算擴編，這樣的政策組合與全球供應鏈重組及地緣政治焦點高度契合，象徵日本將以更積極角色推動經濟轉型。

‌



鉅亨買基金分析，回顧 2012 年安倍經濟學啟動期間，日本名目 GDP 與企業投資同步回升，帶動股市長線多頭，證明政策延續性對市場信心的關鍵影響，如今高市延續此政策邏輯，並聚焦 AI、半導體與國防等戰略產業，預期日本政府導向投資將吸引更多資金流入，形成結構性成長機會，加上女性勞動改革與中小企業競爭力強化政策，有助推升潛在經濟增長率。

但張榮仁也提醒，高市的擴張性財政並非毫無代價，其減稅與擴支政策雖有助於短期經濟提振，但恐推升政府赤字與通膨預期，對債券市場形成壓力。觀察美、日、德三大成熟經濟體，自 2024 年聯準會啟動降息以來，10 年期公債殖利率卻同步走升，顯示市場預期政府赤字將持續擴大，高市未來推進的積極財政與擴張型經濟策略，恐讓日本長天期債券殖利率續揚，價格波動風險加劇。

張榮仁強調，整體而言，高市早苗的當選不僅象徵日本政治與經濟政策的轉折，也意味市場迎來新投資周期，高市的新經濟政策短期對股市具有顯著提振效果，中長期則有望推動科技與製造業再度崛起。若擔心追高，不妨以可逢低自動加碼的「鉅亨超底王」投資機制，聚焦 AI、半導體與國防等戰略性產業板塊，把握日本經濟重啟與資金循環帶來的投資契機。