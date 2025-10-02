Q4股市還能漲？鉅亨買基金：續迎AI紅利 配置核心鎖定美、台、日股布局

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-02 14:35

全球股市 9 月逆轉「跌市魔咒」，再創歷史新高，為進入傳統 Q4 旺季行情奠定樂觀基調，對於投資人最關心的景氣走勢與市場布局方向，鉅亨買基金今 (2) 日指出，美國經濟衰退可能早已結束，正迎來新一輪景氣循環，加上 AI 巨頭加速資本支出，將成為推升股市的關鍵力量，建議投資人鎖定美、台、日三大市場，把握景氣復甦與 AI 交織下的投資契機。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(圖:鉅亨買基金提供)

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，市場普遍將股市創高歸因於聯準會降息，但更深層的原因是「衰退落幕」所帶來的景氣回升訊號。以美國近期下修非農就業人數引發經濟衰退疑慮，但若從就業人口與勞動人口的變化差值來觀察，顯示美國經濟衰退很可能已於今年 3-6 月間結束。若此判斷成立，美國長短期利差有望回升，而股市風險溢酬則可能下降，整體環境將對美股表現形成正面支撐。

除了景氣循環，全球另一個推動市場的重要引擎正是 AI。張榮仁指出，過去市場雖曾憂心 AI 投資過熱，但從 OpenAI 等巨頭擴大資本支出，到 GPT-5 技術突破，已證明 AI 應用潛力不僅沒有停滯，反而持續擴張，這股浪潮正推動算力基礎建設與科技產業升級，並帶動上下游企業快速成長，隨著 AI 投資效應逐步擴散，美、台、日三大市場更成為全球資金關注的焦點。

張榮仁分析，在亞洲市場中，台股已率先展現 AI 紅利，雖然內需與房市降溫，讓傳統產業承壓，但出口已現觸底回升跡象，今 (2026) 年 8 月製造業 PMI 雖仍低於榮枯線，但電子與光學產業已接近回升點，顯示復甦潛能逐步浮現，更關鍵的是，台灣身處 AI 供應鏈核心，從晶片到伺服器形成完整產業鏈，受惠全球 AI 資本支出浪潮，將使台股後市具備結構性成長優勢。

張榮仁表示，延續 AI 效應，日本市場也同樣展現復甦力道，日本出口自 2023 年谷底回升，今年 7 月已恢復正成長，不僅為經濟注入新動能，也同步帶動股市走揚，進而產生財富效應，加上兼職薪資年增率達 5% 以上，消費動能進一步增強，日本內需環境更為穩固，雖然房市溫和成長，但資金焦點重新回到出口與消費雙引擎，搭配公司治理改善與產業升級，日股中長期投資吸引力正在提升。