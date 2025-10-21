遠傳四大戰略科技助零售業善用數據 以AI助攻新零售
鉅亨網記者劉玟妤 台北
遠傳 (4904-TW) 結合「數據中台、Customer 360、遠傳智靈以及隱碼通」四大戰略科技，助攻線下及線上零售業者提升服務體驗。
資訊長胡德民表示，電信業與零售業有許多可相互借鏡之處，遠傳有遍布全台的直營與加盟門市，也有網路門市和電商，都須面對門市營運管理、洞察客戶需求、提升顧客體驗與黏著度、以及台灣市場高度飽和的競爭與挑戰。
因此遠傳透過自身經驗發展出「數據中台、Customer 360、遠傳智靈、隱碼通」四大戰略科技，協助線下到線上零售業加速自有數據價值極大化，全方位掌握即時數據與消費輪廓，結合 AI 精準預測、提升客單價與忠誠度，並善盡個資保護，期待藉由電信與金融、零售、物流等產業跨界合作，創造新商機。
遠傳自主開發「遠傳智靈」AI 平台，結合生成式 AI 智慧助手，已運用於打造遠傳智能客服「愛瑪」及 friDay 影音「問 AI」片單推薦，也將這套平台及「客服智靈」、「推薦智靈」等場景應用輸出給零售業者，結合「數據中台」和「Customer 360」等大數據科技，協助業者善用數據及 AI 加速決策、提升營運並降低成本，進而成為大數據與 AI 的原生企業。
遠傳也進一步以 5G+AI 推動智慧物流與新零售，實現「人、貨、場」數位轉型，提升管理與配送效率。此外，除導入「隱碼通」保護用戶隱私，遠傳與刑事警察局、165 聯防詐騙的合作經驗，也能助零售、電商與物流業者強化個資安全與聯手防詐。
