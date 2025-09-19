原亞太用戶電信合約年底到期 遠傳井琪：目前移轉踴躍

井琪表示，遠傳持續提醒原亞太用戶移轉至遠傳，並指出移轉至遠傳後可以體驗到「博大精深」的網路，相信使用體驗將有顯著提升。此外，遠傳也提供多種方案選擇，且不限於搭配最新上市的 iPhone 17 系列。

另外，近期社群上有亞太用戶討論，建議撐到年底合約到期再換卡，以爭取更好的資費方案。對此，井琪說「我們能端出來的好菜，都已經端出來了」，並強調基於誠信原則，不會等到最後才給予特定優惠，否則會對已換卡的用戶不公平，且年底後服務將終止，可能造成不便，因此鼓勵用戶能分散在各月份進行移轉。