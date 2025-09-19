原亞太用戶電信合約年底到期 遠傳井琪：目前移轉踴躍
鉅亨網記者劉玟妤 台北
原亞太用戶的電信合約將於年底到期，針對用戶移轉進度，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (19) 日指出，目前原亞太用戶移轉踴躍，進度超前，並陸續提醒亞太用戶盡快移轉至遠傳。
井琪表示，遠傳持續提醒原亞太用戶移轉至遠傳，並指出移轉至遠傳後可以體驗到「博大精深」的網路，相信使用體驗將有顯著提升。此外，遠傳也提供多種方案選擇，且不限於搭配最新上市的 iPhone 17 系列。
另外，近期社群上有亞太用戶討論，建議撐到年底合約到期再換卡，以爭取更好的資費方案。對此，井琪說「我們能端出來的好菜，都已經端出來了」，並強調基於誠信原則，不會等到最後才給予特定優惠，否則會對已換卡的用戶不公平，且年底後服務將終止，可能造成不便，因此鼓勵用戶能分散在各月份進行移轉。
井琪指出，遠傳多年前已調整經營策略，從價格戰轉為價值競爭，同等重視新客戶與續約的舊客戶，避免大開前門，在前面廝殺，結果後門沒顧好，舊客戶從客戶跑出去了，因此推出各種方案時，新客戶與舊客戶一視同仁。
遠傳家庭事業群電信業務資深副總經理趙憶南則提到，遠傳現在更重視「價值競爭」，透過網路、服務、數位服務等多面向吸引客戶。
