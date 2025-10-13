〈電信三雄財報〉電信三雄受惠iPhone 17熱銷9月營收亮眼 遠傳成長幅度居冠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-13 19:30

‌



電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 受惠蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 系列熱銷，9 月營收表現皆亮眼。其中，遠傳 9 月營收月增逾 2 成、年增逾 1 成，成長幅度居冠。

電信三雄受惠iPhone 17熱銷9月營收亮眼，遠傳年增幅度居冠。(鉅亨網資料照)

中華電信

‌



中華電信 9 月營收 201.9 億元，月增 8.8%，年增 3.6%，創歷史同期高；EBITDA 72.3 億元，月減 2.8%，年增 1.8%；稅後純益 30.8 億元，月減 2.5%，年增 2%，每股純益 0.4 元。中華電信表示，9 月主要成長動能來自手機銷售力道強勁及子公司挹注，加上電信核心業務動能延續，寬頻與行動營收皆年增 3%，帶動 9 月營收表現

中華電信第三季營收 579.2 億元，季增 2.1%，年增 4.2%；EBITDA 221.1 億元，季減 2.1%，年增 4%；稅後純益 94.4 億元，季減 7.18%，年增 4.8%，每股純益 1.22 元。

累計今年前三季營收 1704.6 億元，年增 3.5%；EBITDA 672.2 億元，年增 3.6%；稅後純益 294.1 億元，年增 4.2%，每股純益 3.79 元。

中華電信指出，行動業務受惠新一波 iPhone 和安卓新機上市，帶動高資費用戶增加，9 月月租型用戶數年增 1.2%，月租型 ARPU 年增 1.6%。另外，暑假旅遊旺季帶動預付卡及國際漫遊收入成長，整體行動服務營收年增 3%。

寬頻業務方面，300Mbps 以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻 ARPU 年增 2.9%，帶動寬頻業務營收年增 3.3%。

至於資通訊業務，中華電信表示，受到去年同期一次性專案認列的高基期影響，整體資通訊營收略減。不過 IDC 與雲端服務受惠客戶機房建置服務，以及設備代管需求不斷擴增，營收維持雙位數成長。資安部分，企業對資料中心及網路安全防護意識提高，資安相關需求持續上升，帶動資安業務 9 月營收也有雙位數成長的表現。

台灣大

台灣大 9 月營收 157.8 億元，月增 2%，年減 0.8%；EBITDA 34.9 億元，月減 2%，年增 1.2%；稅後純益 11.4 億元，月減 9.5%，年減 2.6%，每股純益 0.38 元。

台灣大第三季營收 463.4 億元，季減 2.4%，年減 1.8%；EBITDA 106.3 億元，季增 0.4%，年增 1.1%；稅後純益 36.2 億元，季增 10%，年減 13%，每股純益 1.21 元。

累計今年前三季營收 1419.8 億元，年減 0.9%；EBITDA 317.7 億元，年增 0.2%；稅後純益 105.6 億元，年增 1.9%，每股純益 3.49 元。

台灣大表示，受惠 iPhone 17 系列熱銷，加上新科技事業收入挹注，帶動智慧型手機月租型用戶 ARPU 持續成長。此外，在行動服務及固網收入兩大動能推升下，9 月電信營業利益與電信 EBITDA 皆年增 4%。

財務長張家麒表示，台灣大持續擴大影視內容的布局，策略投資夥伴智寶國際 (7824-TW) 已在 9 月 18 日登錄興櫃。

遠傳

遠傳 9 月營收 100.8 億元，月增 22%，年增 10.6%；EBITDA 31.54 億元，月增 0.6%，年增 3.8%；稅後純益 11.9 億元，月增 7.2%，年增 9.6%，每股純益 0.33 元。遠傳指出，受惠 iPhone 17 系列買氣帶動用戶升級 5G、數位生活服務成長，加上企業智慧資通訊成長挹注，9 月營收突破百億，創下歷史單月新高。

遠傳第三季營收 263.9 億元，季增 4.6%，年增 6.6%；EBITDA 93.9 億元，季對季持平，年增 3.2%；稅後純益 34.4 億元，季增 2.1%，年增 8.9%，每股純益 0.95 元。

累計今年前三季營收 776.6 億元，年增 2.9%；EBITDA 282.6 億元，年增 4.9%；稅後純益 100.6 億元，年增 9%，每股純益 2.79 元。